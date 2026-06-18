Napoli su Vicario, arriva l’ultim’ora di Sky: importantissimo aggiornamento in diretta

Guglielmo Vicario rappresenta un’opzione concreta per il calciomercato Napoli, ma la Juventus ha già mosso i primi passi decisivi. La società bianconera lavora al trasferimento da settimane, mentre gli azzurri restano in secondo piano.

Vicario e il Napoli: l’ostacolo dei portieri in rosa

Il portiere del Tottenham interessa concretamente il Napoli, come rivela Luca Marchetti su Sky Sport. Tuttavia, la strada verso Napoli presenta un impedimento non da poco. Gli azzurri dispongono già di due portieri di livello internazionale, scelta effettuata un anno fa che ora complica ogni movimento in entrata. Prima di affondare il colpo su Vicario, uno tra Meret e Milinkovic-Savic deve lasciare il club. Senza una cessione, la trattativa rimane congelata.

La situazione tattica del Napoli è cristallina: due giocatori di categoria per una sola maglia. Un anno fa questa decisione parve intelligente, oggi invece blocca il mercato. Non c’è spazio per inserire un terzo elemento senza creare tensioni nello spogliatoio e nei minutaggi. Ecco perché Vicario resta un’opzione futura, non immediata.

Juventus avanti: il vantaggio della tempestività

La Juventus non affronta questi dilemmi. La società bianconera ha deciso di cambiare portiere già a fine stagione, quando il mercato era ancora in fase preliminare. Con le difficoltà per il Dibu Martinez, i bianconeri sono tornati in piena corsa. Mentre il Napoli attende che si liberi uno slot tra i pali, la Juventus costruisce già la sua soluzione. Due strategie opposte che favoriranno inevitabilmente i bianconeri nella corsa a Vicario.

Il portiere del Tottenham rappresenta un profilo di categoria, capace di garantire affidabilità e continuità internazionale. Per il Napoli, acquisirlo significherebbe potenziare una rosa già competitiva. Tuttavia, senza movimento in uscita tra Meret e Milinkovic-Savic, la trattativa non decolla. La Juventus invece procede spedita: ha il tempo dalla sua parte e la determinazione strategica già consolidata. Nel calciomercato Napoli, i portieri rimangono un nodo irrisolto.