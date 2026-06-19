Napoli, strada spianata per un obiettivo: l’annuncio di Romano

Il nome di Dodô torna al centro del mercato italiano dopo le ultime indicazioni riportate da Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp. Secondo il giornalista, la Roma non sarebbe al momento attiva sull’esterno brasiliano della Fiorentina, pur essendo stato proposto. Una posizione che sposta gli equilibri e apre nuovi scenari in Serie A. Tra le società interessate resta vigile il Napoli, che considera il terzino destro come un possibile rinforzo per la prossima fase di costruzione della rosa in vista della prossima stagione di Serie A.

La posizione della Roma e il quadro di mercato

Le parole di Fabrizio Romano chiariscono la situazione: la Roma, in questo momento, non è concentrata sull’operazione Dodô.

Il terzino brasiliano, di proprietà della Fiorentina, sarebbe stato proposto all’ambiente giallorosso, ma le priorità del club sarebbero altre. Una scelta che non apre trattative concrete e che, di fatto, ridisegna le dinamiche attorno al giocatore.

Napoli alla finestra e una corsia da rinforzare

In questo scenario si inserisce il Napoli, che continua a monitorare profili per rafforzare la corsia di destra. Dodô resta un nome apprezzato per caratteristiche tecniche e continuità di rendimento.

La situazione della Roma potrebbe rendere il percorso meno affollato, anche se non si parla ancora di una trattativa avanzata. Il club azzurro valuta con attenzione ogni movimento, senza accelerazioni immediate.

Dodo in campo con la maglia della Fiorentina

Le parole di Romano e lo scenario aperto

Nel suo aggiornamento su WhatsApp, Fabrizio Romano ha sintetizzato così la situazione:

“La Roma ad oggi NON risulta essere attiva sull’affare Dodô. Il brasiliano della Fiorentina è stato proposto ma la Roma ad oggi ha altre priorità”

Una frase che fotografa un momento preciso del mercato, senza chiudere scenari futuri ma chiarendo le intenzioni immediate dei club coinvolti. Il Napoli resta vigile e osserva con attenzione. L’obiettivo degli azzurri è chiaro: sfruttare le occasioni per rinforzare la propria rosa.