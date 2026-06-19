Calciomercato Napoli, è sfida aperta con la Roma: doppio obiettivo condiviso

Nahuel Molina diventa il nuovo terreno di scontro tra Napoli e Roma: Manna ha avviato i contatti con l’Atletico Madrid, scoprendo però che anche i giallorossi puntano all’argentino.

Molina al Napoli: Manna accelera, ma la Roma è già in pista

La ricerca di una soluzione sulla fascia destra trasforma il mercato in uno scontro diretto tra i due club romani e partenopei. Giovanni Manna ha mosso i primi passi per portare Molina a Napoli, spinto dalla volontà tattica di chi progetta la rosa azzurra. Durante le trattative esplorative, il direttore sportivo ha compreso che la Roma ha già iniziato a muoversi sulla stessa strada. Non è una coincidenza: gli azzurri e i giallorossi inseguono soluzioni identiche sulla corsia destra, e ogni movimento dell’uno influenza direttamente le prospettive dell’altro.

Il caso di Dodo fotografa perfettamente questa dinamica. Il brasiliano della Fiorentina era stato indicato come priorità dalle gerarchie tecniche, ma il ballottaggio tra Napoli e Roma per aggiudicarselo ha complicato i piani di entrambi. Molina rappresenta esattamente lo stesso scenario: due club che cercano la stessa soluzione, con margini di trattativa che si restringono a ogni contatto. L’Atletico Madrid osserva gli sviluppi e può alzare le pretese sapendo che la concorrenza è reale. Questa situazione non riguarda solo il presente: chi riuscirà a spuntarla avrà un vantaggio tattico significativo per il resto della stagione.

Napoli: la spinta di Allegri dietro Molina

Manna non agisce per caso. Le indicazioni tattiche arrivano da chi conosce bene il profilo di Molina: l’allenatore del Napoli ha già voluto l’argentino ai tempi della Juventus, dunque sa esattamente cosa rappresenta per il progetto. Un terzino di spinta, capace di coprire e attaccare, con esperienza internazionale e solidità difensiva. Non è un nome casuale buttato nel mercato, ma una scelta ragionata che risponde a un’esigenza strutturale della squadra.

La differenza tra vincere e perdere questa corsa sta nella velocità decisionale. Roma e Napoli hanno identificato gli stessi obiettivi, ma chi chiude per primo limita le alternative dell’avversario e blocca il mercato su questa fascia. Per il calciomercato Napoli, l’arrivo di Molina significherebbe risolvere una questione tattica rimasta aperta, mentre un’eventuale mancata operazione costringe Manna a cercare alternative in una rosa di candidati già ridotta dalla concorrenza diretta.

Lo scenario futuro dipende dalla capacità di negoziazione con l’Atletico Madrid e dalla disponibilità economica di entrambi i club. Napoli e Roma sanno che il tempo gioca contro: ogni settimana che passa riduce la finestra di mercato e aumenta il costo dell’operazione. Molina rimane il simbolo di questa guerra di mercato, dove la vittoria non è solo il giocatore, ma il controllo della costruzione tattica per i mesi a venire.