Napoli in pressing su Manzambi: decisa la cifra per acquistare il super talento della Svizzera

Johan Manzambi è nel mirino del Napoli per il centrocampo: il giovane svizzero del Friburgo sarà osservato dagli scout azzurri durante il Mondiale 2026.

Manzambi e il Napoli: l’occasione nel Mondiale 2026

Il centrocampista classe 2005 rappresenta una possibilità concreta per il futuro della mediana partenopea. Secondo Tuttomercatoweb e Nicolò Schira, la dirigenza azzurra lo ha inserito nella lista dei nomi da seguire con attenzione durante la competizione internazionale.

Con il Friburgo ha collezionato 15 presenze, realizzando 2 gol e 2 assist, numeri che testimoniano una maturità inaspettata per la sua giovane età. E al Mondiale, ha già siglato una doppietta e messo a segno un assist da subentrato contro la Bosnia, cambiando completamente l’inerzia della partita.

Manzambi può agire da centrocampista, da mezz’ala o persino da trequartista, garantendo flessibilità negli schieramenti. Questa versatilità rende il profilo ancora più appetibile per una squadra che cerca soluzioni moderne e adattabili.

Concorrenza europea e valutazione del Friburgo

Quali sono le reali chances del Napoli? La concorrenza internazionale crescerà inevitabilmente dopo le prestazioni internazionali. Club di Premier League seguono già il centrocampista da settimane, pronti a muoversi in caso di opportunità. Il Friburgo ha fissato una valutazione di 50 milioni di euro per un giocatore così giovane, cifra destinata a salire ulteriormente con il passare delle settimane se Manzambi continuerà a brillare con la Nazionale.

La stagione del mediano svizzero nel campionato tedesco è stata solida e costante. Il suo rendimento ha attirato naturalmente l’attenzione dei principali scout europei, trasformandolo in una delle giovani promesse più seguite del momento. Il Napoli, con Manna attento ai dettagli del mercato internazionale, intende seguire direttamente la sua evoluzione durante il torneo mondiale per valutare concretamente l’investimento futuro nel centrocampo azzurro. Molto dipenderà, infine, dal futuro di Anguissa. Una sua cessione potrebbe favorire ulteriormente l’eventuale colpo.