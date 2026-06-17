Napoli, quattro nomi per il dopo Anguissa: spunta anche un big dell’Argentina!

Anguissa verso l’addio, il Napoli accelera sul calciomercato: Manna valuta quattro centrocampisti per sostituire subito il camerunese in partenza. Fra questi, rispunta anche Thiago Almada.

Anguissa in uscita: la situazione contrattuale spinge alla cessione

Frank Zambo Anguissa può lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato. Il camerunese ha un solo anno rimasto di contratto con la società di De Laurentiis e secondo Il Mattino i margini per il rinnovo non esistono più. La partenza è quasi certa, non una possibilità remota: il club partenopeo deve già guardare avanti e costruire alternative concrete per il centrocampo.

Giovanni Manna ha iniziato a tracciare una strada precisa. Il direttore sportivo non agisce in emergenza ma valuta soluzioni che potranno concretizzarsi quando il mercato entrerà nel vivo. Il poker di nomi già identificati offre opzioni differenti per tattica e caratteristiche.

Da Almada a Fagioli: i nomi della lista azzurra

Il primo nome della lista è Thiago Almada. L’Atletico Madrid lo ha messo in uscita e Diego Simeone non lo ritiene centrale nel progetto. Il centrocampista argentino rappresenta una soluzione di qualità assoluta per il centrocampo azzurro, capace di garantire sia dinamismo che tecnica superiore.

Davide Frattesi è accostato al Napoli da diverse sessioni di mercato. L’ex Sassuolo lascerà l’Inter questa estate: su di lui premono anche squadre di Premier League, ma il club partenopeo ha già mosso passi concreti per valutare la fattibilità dell’operazione. Gabriel Sara del Galatasaray completa il quadro dei profili internazionali seguiti da Manna. Nicolò Fagioli rappresenta un’alternativa interna al calcio italiano. Il centrocampista della Fiorentina è gradito da Massimiliano Allegri fin dai tempi juventini: il nuovo allenatore del Napoli conosce le sue qualità e sa come utilizzarlo sia da regista che da mezzala offensiva.

Il Napoli ha tracciato una strategia chiara per il calciomercato: quattro profili diversi per caratteristiche e provenienza, tutti funzionali a rimpiazzare Anguissa mantenendo qualità tecnica e dinamismo.