Napoli, il futuro di un difensore è in dubbio: può andare via in estate

Mathias Olivera mette in discussione la permanenza al Napoli dopo una stagione caratterizzata da scarso impiego e insoddisfazione tattica. L’esterno uruguaiano non ha accettato la gestione tecnica della stagione appena conclusa e avrebbe comunicato al club le proprie richieste: garanzie concrete sulla continuità di impiego nel nuovo progetto. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la situazione del laterale rappresenta uno dei nodi da sciogliere nel mercato in uscita dei partenopei. Le scarse opportunità avute in campo hanno generato frustrazione e dubbi sulla possibilità di continuare a Napoli alle condizioni attuali.

Olivera e Allegri: chi decide il futuro

Il vero snodo decisionale passa attraverso Massimiliano Allegri. L’allenatore, nelle prossime settimane, dovrà valutare con precisione quale profilo mantenere in rosa e quale sacrificare per finanziare il mercato in entrata.

Olivera rientra esattamente in questa categoria: giocatore che potrebbe generare liquidità attraverso una cessione. Se Allegri non lo ritiene centrale nel nuovo progetto tattico, la partenza diventa probabile. Se invece lo valuta positivamente, il club avrà il compito di convincerlo con promesse di spazio maggiore rispetto a quanto accaduto con il precedente tecnico.

Olivera durante una partita del Napoli

Il mercato del Napoli: sacrifici per costruire

La gestione della rosa azzurra passa inevitabilmente da scelte difficili. I giocatori poco utilizzati rappresentano risorse economiche da convertire in rinforzi. Olivera, con la sua esperienza internazionale e il valore residuo sul mercato, rientra perfettamente in questa logica. La sua partenza libererebbe spazi in bilancio e permetterebbe al Napoli di investire su profili ritenuti prioritari dal nuovo staff tecnico. La decisione finale dipenderà dal progetto che Allegri intende sviluppare sulla fascia sinistra e dalle ambizioni del club per il prossimo campionato.

Nei prossimi giorni arriveranno chiarimenti sulla posizione del laterale uruguaiano e sulle valutazioni di Allegri.