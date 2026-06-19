Allegri e il Napoli, cambia tutto: nuovo accordo con De Laurentiis

Massimiliano Allegri firma con il Napoli per tre anni. Secondo Sky Sport, l’accordo tra il tecnico toscano e De Laurentiis prevede un contratto fino al 2029 senza opzioni di rinnovo condizionate.

Allegri-Napoli: il triennale secco cambia tutto

La novità rispetto alle precedenti indiscrezioni è radicale: non un biennale con clausole, ma un triennale diretto. De Laurentiis ha scelto di blindare Allegri con una durata lunga, escludendo qualsiasi meccanismo legato a obiettivi o periodi di prova. La decisione riflette la fiducia totale del patron nella solidità dell’ex allenatore bianconero. Un contratto così strutturato conferisce al tecnico un’autorità enorme nello spogliatoio: i calciatori sanno che il punto di riferimento resterà lo stesso fino al 2029.

Questa scelta porta conseguenze concrete sulla programmazione futura. La rosa sarà costruita intorno a una visione tattica stabile per tre anni, senza il rischio di cambi repentini in panchina. Allegri avrà i pieni poteri tecnici, sia nella gestione del gruppo che nelle valutazioni di mercato. Il pragmatismo e il cinismo che hanno caratterizzato la sua gestione alla Juventus e al Milan diventeranno la base su cui ricostruire il progetto azzurro.

De Laurentiis e Allegri: l’intesa trovata

Quale era il punto critico dell’accordo? La durata e le modalità contrattuali. Due personalità forti come De Laurentiis e Allegri potevano creare frizioni su un biennale con condizioni. Il triennale secco elimina questa dinamica: entrambi si impegnano per un progetto a lungo termine senza scappatoie.

I dettagli burocratici sono in fase di ultimazione. I legali stanno completando la documentazione, ma la strada è già tracciata. L’ufficialità arriverà nei prossimi giorni, probabilmente attraverso un comunicato ufficiale della società. Gli azzurri attendono solo l’annuncio formale di una nomina che riporta un pluricampione d’Italia sulla panchina partenopea.

Il Napoli si prepara a una stagione con una guida tecnica stabile fino al 2029. Allegri siederà sulla panchina con le chiavi del progetto in mano, senza vincoli temporali che potrebbero limitare le scelte strategiche. Il countdown per l’ufficialità è ufficialmente iniziato.