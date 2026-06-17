Gila al Napoli, prima offerta da 15 milioni: chiesta una contropartita. Di chi si tratta

Mario Gila diventa il primo rinforzo difensivo del Napoli con Allegri: 15 milioni più una contropartita tecnica per convincere la Lazio a cedere il centrale spagnolo.

Gila al Napoli: l’offerta da 15 milioni più scambio

Gli azzurri hanno strutturato un’operazione articolata per portare a Napoli il difensore centrale che Massimiliano Allegri riteneva necessario. La proposta comprende quindici milioni di euro in contanti e l’inserimento di una pedina in cambio. Giovanni Manna ha mosso la trattativa con determinazione: oggi era fissato l’incontro decisivo con la Lazio per definire ogni dettaglio.

La Lazio ha accettato di privarsi del giocatore, secondo quanto riporta Repubblica. Il club biancoceleste però non cede il centrale a titolo gratuito e chiede come compenso uno tra Lorenzo Lucca e Rafa Marin. Manna ha ampliato le opzioni di scambio proponendo anche il rientrante Cyril Ngonge, cercando di accelerare una conclusione che il Napoli ritiene strategica per il mercato italiano.

Perché Gila rappresenta la priorità difensiva di Allegri?

Quale profilo cercava il nuovo allenatore azzurro in difesa? Un centrale esperto, affidabile e capace di adattarsi a una difesa a quattro. Gila possiede queste caratteristiche e da tempo è nel mirino di Manna, prima ancora dell’arrivo di Allegri sulla panchina partenopea. Lo spagnolo conosce il calcio italiano e rappresenta una soluzione immediata senza necessità di lunghe fasi di ambientamento.

La Lazio si rassegna a perderlo perché consapevole dell’impossibilità di trattenere un giocatore ambito da una big come il Napoli. L’operazione si chiude rapidamente grazie alla disponibilità economica del club partenopeo e alla volontà di non prolungare le trattative oltre misura. La contropartita tecnica rappresenta il compromesso per ridurre l’esborso iniziale e accontentare le richieste laziali.

L’affare rappresenta il primo vero movimento del Napoli sul mercato estivo e sigla l’inizio della gestione Allegri con un intervento concreto nel reparto arretrato. Entro pochi giorni, uno tra Lucca, Marin e Ngonge farà il percorso inverso verso la Capitale, completando uno scambio che ridisegna gli equilibri difensivi di entrambi i club.