Calciomercato Napoli, l’addio del big sempre più vicino: ha disdetto l’affitto

Frank Anguissa potrebbe lasciare il Napoli dopo cinque stagioni: il centrocampista camerunese avrebbe disdetto l’abitazione a Napoli e comunicato la decisione a Giovanni Manna.

Anguissa: la disdetta dell’abitazione conferma l’addio

Secondo quanto riporta Il Roma, il camerunese ha già compiuto i primi passi concreti verso l’addio. Ha disdetto il contratto della propria abitazione e comunicato alla collaboratrice domestica la fine del rapporto lavorativo. La stessa decisione è stata già condivisa con il direttore sportivo Giovanni Manna. Non si tratta di segnali equivocabili: quando un calciatore di questa esperienza inizia a smontare la propria vita a una città, l’intenzione è seria e definitiva.

L’addio di Anguissa rappresenta uno strappo significativo per il Napoli. Il centrocampista è stato protagonista dei due scudetti conquistati negli ultimi anni e ha sempre rappresentato una delle colonne portanti della squadra. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, la sua volontà di partire appare irrevocabile. Un’uscita di questo peso non può essere sottovalutata dal punto di vista tattico e della continuità progettuale.

Anguissa verso la Turchia: Galatasaray e Besiktas in pole

Dove andrà Anguissa? La pista turca rappresenta la destinazione più concreta. Il Galatasaray segue il camerunese con particolare attenzione, anche per la possibilità di ritrovare Victor Osimhen nel medesimo progetto. Il Besiktas sta invece valutando il suo profilo per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Entrambi i club turchi dispongono delle risorse economiche necessarie per sostenere l’operazione.

La cessione di Anguissa consentirebbe al Napoli di incassare una cifra significativa. Il club ha già identificato i potenziali sostituti: Adrien Rabiot rappresenta il nome più prestigioso, insieme a Manzambi, mentre Richard Ríos del Benfica e Cher Ndour della Fiorentina completano la lista dei profili seguiti. La ricostruzione del centrocampo dovrà avvenire con rapidità per non compromettere la competitività della squadra.