Super colpo Napoli: arriva dall’Atletico Madrid! Allegri accelera con Manna

Nahuel Molina diventa obiettivo concreto del Napoli dopo la spinta diretta di Massimiliano Allegri a Giovanni Manna. L’argentino dell’Atletico Madrid rappresenta il profilo ideale per la fascia destra.

Molina e Allegri: una storia che torna

Il tecnico non è nuovo a questa insistenza. Già ai tempi della Juventus aveva provato a portare Molina in bianconero, senza successo. L’esterno argentino allora era all’Udinese, poi ha scelto il trasferimento in Spagna. Ora la situazione cambia radicalmente: il contratto con l’Atletico Madrid scade tra dodici mesi e il giocatore ha manifestato più volte la volontà di cambiare aria. Non è una semplice suggestione, ma una reale apertura del calciatore verso una nuova avventura.

Molina rappresenta esattamente il terzino che Allegri preferisce: fisico prepotente, spinta offensiva costante, capacità di arrivare al cross e al tiro. Un campione del mondo che conosce la Serie A e ha mantenuto legami forti con l’Italia. La sua famiglia apprezza il nostro campionato e il ritorno nel nostro calcio chiuderebbe un ciclo rimasto aperto anni fa.

Napoli in movimento: il sondaggio e la trattativa

Gli azzurri hanno già mosso i primi passi concreti. Manna ha effettuato un sondaggio ufficiale con l’Atletico Madrid per tastare il terreno. La risposta spagnola non sarà facile: il club della capitale vuole monetizzare la cessione e non intende regalare il giocatore. Tuttavia, la posizione contrattuale di Molina gioca a favore del Napoli, che potrebbe sfruttare gli ultimi dodici mesi di accordo per trattare con cifre più contenute rispetto a una cessione immediata.

Allegri ha parlato personalmente con il direttore sportivo, confermando che questa operazione è tra le priorità per la rifondazione della rosa. Non è una semplice suggestione del tecnico, ma una richiesta esplicita inserita nella lista dei rinforzi necessari. Il Napoli sa che Molina non arriverà a gennaio, ma la preparazione della trattativa inizia oggi.

Ostacoli economici e concorrenza europea

Il vero scoglio non è la volontà del giocatore, bensì il prezzo. L’Atletico Madrid chiede una cifra importante per un calciatore ancora nel pieno della carriera e con esperienza internazionale consolidata. Il Napoli dovrà fare i conti con il bilancio e decidere se investire su Molina oppure cercare alternative più economiche in fascia. La concorrenza europea non sarà assente: altri club seguono l’argentino con attenzione.

Allegri ha le idee chiare su cosa serve alla squadra. L’arrivo di Molina comporterebbe una rivoluzione tattica sulla destra, con il giocatore che tornerebbe a fare quello che sa fare meglio: correre, spingere e cercare il gol dalla fascia. Per il calciomercato del Napoli, questa operazione rappresenta uno dei dossier più importanti in agenda.