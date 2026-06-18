Allegri al Napoli: rassicurazioni sulla firma e spunta la prima idea per la presentazione

Massimiliano Allegri al Napoli non è più una questione di se, ma di quando. Secondo Sky Sport, l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, nonostante rimangono da sistemare gli ultimi dettagli burocratici ed economici col Milan.

Allegri-Napoli: gli ultimi ostacoli col Milan

L’accordo tra De Laurentiis e l’allenatore livornese è già stato raggiunto. Le trattative con i rossoneri, però, richiedono ancora qualche giorno di lavoro per definire i termini della rescissione e le questioni contrattuali in sospeso. Non c’è fretta né preoccupazione nell’ambiente partenopeo: la sostanza dell’operazione è già decisa. Le strette di mano tra Allegri, il direttore sportivo Manna e il presidente sono avvenute, i piani tattici e di mercato proseguono regolarmente. Il Napoli ha già sistemato formalmente la questione, attendendo solo i crismi ufficiali.

La presentazione del tecnico seguirà uno stile diverso rispetto ai precedenti illustri. Rudi Garcia fu presentato al Museo di Capodimonte, Antonio Conte a Palazzo Reale. Per Allegri, la società ha scelto un approccio più sobrio e naturale, abbandonando la ricerca di location monumentali. Il contratto prevede due anni più un’opzione, legando l’ex Milan al progetto azzurro con una struttura classica.

Napoli-Allegri: quando arriva l’ufficialità

La città aspetta la comunicazione ufficiale da giorni. In ambiente c’è voglia di chiudere questa fase, sebbene tutti sappiano già come andrà a finire. I tecnicismi milanisti non sono un ostacolo reale, solo una formalità che rallenta l’annuncio. Entro pochi giorni il Napoli avrà il suo nuovo allenatore certificato dalle carte ufficiali, e Allegri potrà iniziare a lavorare concretamente con la rosa per la prossima stagione.