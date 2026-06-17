Napoli, Allegri rilancia l’azzurro: così cambia il mercato per Manna

Sam Beukema non vuole lasciare il Napoli: secondo ‘Sky Sport’, il difensore olandese ha comunicato alla società la sua volontà di restare, confermando la fiducia nel progetto di Allegri.
Beukema blindato: il primo tassello della difesa di Allegri
La decisione di Beukema elimina ogni dubbio sulla sua permanenza. L’ex Bologna ha manifestato chiaramente alla dirigenza partenopea che non intende lasciare il club, una scelta che scongiura completamente l’ipotesi di una cessione.
Massimiliano Allegri avrà dunque uno dei suoi centrali già confermato prima ancora che il ritiro precampionato prenda il via. La società accoglie con favore questa posizione: il calciatore gode di grande stima dalla dirigenza e dal nuovo allenatore.
Beukema rappresenta una certezza costruttiva. Il Napoli non dovrà spendere risorse per rimpiazzarlo e potrà concentrarsi su altri obiettivi difensivi. Accanto a lui, Alessandro Buongiorno rimane altrettanto saldo: difficile anche un suo addio secondo le indicazioni di ‘Sky Sport’.
Gila il prescelto: Manna chiude il terzetto difensivo
Con Beukema e Buongiorno al loro posto, il direttore sportivo Giovanni Manna ha identificato il terzo elemento: Mario Gila della Lazio. La trattativa prosegue da settimane, ma la distanza economica rimane consistente. La Lazio chiede 25 milioni, il Napoli offre 15 più bonus. Questa cifra rappresenta un gap ancora significativo, anche se i contatti continuano senza interruzioni.
Se Allegri decidesse di schierare una difesa a tre, come non è escluso durante il ritiro, questa configurazione tattica potrebbe accelerare la conclusione della trattativa. Gila completerebbe un reparto coeso e competitivo, costruito su fondamenta solide.