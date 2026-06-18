Nuovo Stadio Napoli, arriva la tanto attesa risposta del Comune: cosa succederà al Maradona

Il Comune di Napoli approva il piano di sviluppo Q8 che include il nuovo stadio azzurro: i lavori potrebbero iniziare nel 2028 se rispettato il cronoprogramma.

Nuovo Stadio Napoli: il parere favorevole del Comune cambia gli equilibri

La strada verso il nuovo impianto sportivo partenopeo si fa concreta. Secondo quanto riportato da Radio CRC, nei prossimi giorni avrà luogo un incontro decisivo tra i vertici di Q8 e l’amministrazione comunale. L’oggetto della riunione è il piano di sviluppo per aree già bonificate, all’interno del quale trova spazio la realizzazione del nuovo stadio. Il Comune ha manifestato l’intenzione di rilasciare parere favorevole al progetto.

De Laurentiis e i suoi collaboratori seguono da vicino ogni sviluppo della vicenda. L’imprenditore ha più volte dichiarato la volontà di partecipare attivamente al progetto stadio, una priorità strategica per il club.

Q8 e il cronoprogramma: 2028 come data spartiacque

Se il calendario previsto verrà rispettato, i lavori di costruzione potrebbero prendere avvio nel 2028. Una tempistica che consentirebbe al Napoli di pianificare il trasferimento e le relative implicazioni sportive e organizzative. La bonifica delle aree rappresenta un passaggio preliminare già avviato, che accelera i tempi rispetto a progetti alternativi.

La convergenza tra Q8, Comune e società azzurra elimina gli ostacoli amministrativi che avevano rallentato i precedenti tentativi. Il parere favorevole dell’ente locale è il segnale che le resistenze burocratiche iniziano a cedere. Rimangono ancora step tecnici e finanziari, ma la direzione è tracciata.

Quali sono i prossimi passaggi per il nuovo stadio Napoli?

L’incontro tra Q8 e Comune rappresenta il primo atto ufficiale di questa fase. Dopodiché seguiranno approfondimenti progettuali, valutazioni tecniche e definizione dei dettagli costruttivi. De Laurentiis avrà la possibilità di entrare nel merito delle proposte e influenzare le scelte architettoniche e funzionali dell’impianto.

Il nuovo stadio Napoli entra nella fase operativa

L’approvazione del piano Q8 da parte del Comune trasforma il nuovo stadio da promessa a progetto con data certa. Il 2028 non è domani, ma rappresenta uno orizzonte concreto e non ipotetico. Per il Napoli inizia una stagione di definizione tecnica e finanziaria che porterà il club verso una nuova casa, con conseguenze decisive sul futuro competitivo della società.