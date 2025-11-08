Stadio Maradona, non si fanno attendere le parole del Comune: che risposta a De Laurentiis!

Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis pronunciate al “Football Business Forum” della SDA Bocconi, arriva la risposta ferma del Comune di Napoli. Il patron azzurro aveva definito il Maradona uno stadio vecchio e inadeguato rispetto agli impianti di Inter e Milan. Da Palazzo San Giacomo filtra ironia, ma anche una posizione chiara: si andrà avanti con il progetto di riqualificazione, garantendo la piena operatività del club partenopeo.

La replica del Comune

Le fonti di Palazzo San Giacomo non nascondono una certa distanza dalle parole del presidente del Napoli. “Abbiamo fatto passi in avanti, prima per De Laurentiis il Maradona era un cesso intero”, si legge tra le righe di una risposta ironica ma determinata.

Sia il sindaco Gaetano Manfredi che l’assessore Cosenza hanno ribadito la linea istituzionale:

“Procederemo per la nostra strada. In sede di bilancio arriverà il finanziamento da 3 milioni per trasformare il masterplan del Maradona in progetto esecutivo.”

Secondo il Comune, i lavori previsti garantiranno sempre la massima capienza e non interferiranno con le attività della SSC Napoli. “Non siamo contrari alla costruzione di un nuovo stadio, purché sia concretamente fattibile”, hanno aggiunto.

Progetti e prospettive future

La questione infrastrutturale resta aperta. La Zes ha convocato una conferenza decisoria per il 18 novembre, ma il Comune potrebbe chiedere un rinvio dopo le elezioni regionali. Intanto si fa strada un impegno condiviso: sia Edmundo Cirielli, candidato del centrodestra, sia Roberto Fico per il centrosinistra, hanno dichiarato di voler sostenere il progetto di riqualificazione del Maradona, che prevede un investimento compreso tra 150 e 200 milioni di euro.

La replica del Comune suona come un segnale di autonomia e continuità. Mentre il Napoli di Antonio Conte prosegue la sua corsa in campionato, la partita dello stadio resta una sfida tutta politica e strategica, destinata a incidere sul futuro del club e della città.