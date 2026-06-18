Napoli, che rivoluzione fra i pali: spunta un clamoroso intreccio con la Juventus

Alex Meret deve partire per sbloccare Guglielmo Vicario. Il Napoli e la Juventus intrecciano le loro strategie di mercato sui portieri, con l’ex Udinese nel mirino bianconero.

Meret piace a Spalletti e Allegri: ecco perché la Juve lo vuole

La Juventus ha individuato Alex Meret come obiettivo concreto per la prossima stagione. Come rivela Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, Luciano Spalletti lo ha avuto e lo apprezza, mentre anche Max Allegri lo ritiene funzionale al suo progetto. Il portiere napoletano guadagna una cifra importante e il Napoli intende cederlo per fare spazio in rosa.

La situazione di Meret rappresenta il fulcro di una trattativa più ampia. Il Napoli non può procedere con l’acquisto di Vicario dal Tottenham finché non avrà sistemato il portiere titolare uscente. Allegri, dopo il suo arrivo sulla panchina partenopea, ha già individuato il profilo che desiderava: Meret risponde alle sue caratteristiche, a differenza di Vanja Milinkovic-Savic, scelto da Antonio Conte ma non rientrante nelle priorità del nuovo tecnico bianconero. Ma per Di Marzio questo non eslcude una partenza di entrambi.

Vicario-Napoli: Juventus in competizione per il portiere del Tottenham

L’intreccio si complica ulteriormente. Se il Napoli riuscisse a piazzare sia Meret che Milinkovic-Savic, realizzerebbe due cessioni importanti dal bilancio. Allegri non reputa il serbo una priorità nella sua ricostruzione, e la sua partenza libererebbe ulteriori margini finanziari. L’uscita contemporanea dei due portieri permetterebbe agli azzurri di affondare il colpo su Vicario senza indugi, con il favore che potrebbe proprio arrivare dalla Juventus qualora decidesse di affondare per Meret piuttosto che per il portiere del Tottenham.

Quale scenario si realizzerà entro l’estate? La Juventus accelera sui contatti, ma il Napoli possiede il vantaggio di una trattativa già avviata con il Tottenham. I tempi dipenderanno dalla capacità di De Laurentiis di trovare acquirenti per Meret, probabilmente alla Juventus stessa, creando così un domino che sblocca tutto il mercato in difesa dei partenopei.