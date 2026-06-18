Mercato Napoli, Manna gelato sull’obiettivo: “Questo accordo vale ben poco”

Mario Gila rimane alla Lazio: secondo Il Messaggero, il presidente Lotito non autorizza la partenza del difensore senza condizioni economiche precise, bloccando la trattativa con il Napoli.

Gila-Napoli: la Lazio chiede 30 milioni, gli azzurri frenano

La trattativa tra gli azzurri e il centrale spagnolo non è ancora decollata. Il club biancoceleste valuta il cartellino intorno ai 30 milioni di euro, oppure accetta 25 milioni più bonus facilmente raggiungibili. Una richiesta che complica i margini di manovra del Napoli, soprattutto perché la Lazio dispone ancora di un anno di contratto con il giocatore e non intende fare sconti.

Le contropartite proposte dagli azzurri non trovano riscontro positivo nella capitale. Il tecnico laziale Gennaro Gattuso gradirebbe profili come Lorenzo Lucca, ma l’ingaggio da circa 2,2 milioni netti rappresenta un ostacolo concreto. Rafa Marín potrebbe essere un’alternativa, ma anche questa strada non sembra convincere pienamente i biancocelesti.

Lotito non scende a compromessi: l’accordo di fatto non esiste

Da Roma arriva un messaggio chiaro: l’eventuale intesa tra i club vale poco senza il placet del presidente laziale. Lotito ha posto una linea invalicabile, rendendo questa operazione una delle più complicate del calciomercato partenopeo in questa sessione. Non è una trattativa in via di definizione, ma una vera e propria impasse su valutazioni e formula.

Il Napoli dovrà decidere se adeguarsi alle richieste della Lazio oppure virare su alternative difensive. Nel frattempo, Gila resta un obiettivo dichiarato ma sempre più distante, con il calciomercato Napoli che rischia di incagliarsi su questo nodo specifico fino a quando le posizioni non si avvicineranno significativamente.