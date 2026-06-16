Napoli, scelto il sostituto di Milinkovic-Savic: affiancherà Meret

Kovar del Psv si avvicina al Napoli come erede di Milinkovic-Savic. La società azzurra punta a costruire una coppia di portieri con Meret, cedendo l’estremo difensore serbo.

Kovar: il prescelto per affiancare Meret

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Napoli ha scelto di confermare Alex Meret ma intende affiancargli un nuovo portiere. Kovar del Psv è il candidato principale per questa operazione. La scelta risponde a una logica precisa: costruire una competizione interna che stimoli entrambi i numeri uno. Milinkovic Savic, attualmente in rosa, potrebbe essere ceduto per fare spazio e generare risorse economiche.

Il costo di Milinkovic non è marginale. La società lo ha acquistato per 22 milioni di euro e dovrà trovare acquirenti disposti a investire cifre simili. Questo aspetto influenza direttamente le risorse disponibili per il mercato in entrata.

Il mercato del Napoli: priorità e tempistiche

La finestra di calciomercato del Napoli ruota intorno a due assi: la sostituzione di Milinkovic e l’arrivo di un nuovo terzino destro. Kovar e Juanlu sono i profili prioritari per completare la squadra di Allegri. La cessione del portiere serbo rappresenta il catalizzatore economico per queste operazioni in entrata.

Il Napoli intende concludere queste trattative prima della ripresa della stagione. Meret avrà un compagno di reparto all’altezza e Di Lorenzo una valida alternativa sulla corsia destra. La strategia è chiara: costruire una squadra competitiva con una rosa ampia e di qualità, utilizzando anche le cessioni come motore finanziario per il calciomercato Napoli.