Futuro Lukaku, la notizia spiazza tutti: l’ha deciso Allegri

Romelu Lukaku potrebbe restare al Napoli anche nella prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, la stima di Massimiliano Allegri verso il centravanti belga riapre scenari che sembravano chiusi fino a poche settimane fa.

Lukaku al Napoli: Allegri cambia tutto

La situazione del centravanti azzurro si è trasformata radicalmente dall’arrivo del tecnico juventino sulla panchina partenopea. Allegri ha sempre stimato Lukaku, tanto che lo voleva già quando era alla Juve. Ora se lo ritrova a disposizione, con ancora un anno di contratto e una parabola da orientare. L’ingaggio rimane ricco, aspetto che fino a un mese fa rendeva la permanenza praticamente impossibile da immaginare. Le prestazioni al Mondiale belga hanno confermato i progressi fisici e tecnici del giocatore, riaprendo le valutazioni interne del club.

Le prove con la maglia della nazionale hanno colpito l’allenatore. Lukaku è una punta che sale e scende, crea spazi, fa segnare i compagni. A Verona ha realizzato l’unico gol stagionale con questa dinamica, ripetendosi poi nei match internazionali. Non è casuale che il centravanti abbia dichiarato di non voler lasciare il Napoli, esprimendo amore sincero per squadra, città e tifosi.

Il nodo economico: Napoli e il nuovo ciclo

La vera incognita riguarda l’aspetto finanziario. La società ha comunicato chiaramente l’intenzione di avviare un nuovo ciclo riducendo sia l’età media che il monte ingaggi complessivo. Qui risiede il conflitto reale: mantenere un giocatore con stipendio elevato contraddice gli obiettivi dichiarati di risanamento. Tuttavia, l’arrivo di Allegri introduce una variabile imprevista. Se il tecnico insiste sulla permanenza, la valutazione economica potrebbe trasformarsi in un compromesso tra ambizioni sportive e rigore gestionale.

Di ufficiale non c’è ancora nulla. Il mercato non è partito e le trattative rimangono nella sfera delle valutazioni interne. Eppure i segnali sono concreti: le prestazioni internazionali di Lukaku, la fiducia esplicita di Allegri, le dichiarazioni dello stesso giocatore creano le condizioni per una permanenza che fino a poco tempo fa appariva irrealistica. La prossima finestra di calciomercato per il Napoli sarà decisiva nel chiarire se Lukaku continuerà con gli azzurri o se lascerà spazio a una nuova strategia offensiva.