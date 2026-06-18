Caso Lukaku, parla il suo legale: la verità sul suo futuro al Napoli

Romelu Lukaku rimane al Napoli per contratto, ma l’estate porterà scelte decisive. Il suo legale Sebastien Ledure ha chiarito la situazione a Stile Tv: “A lui piace stare a Napoli e giocare al Napoli. Poi, ciò che può succedere quest’estate non ci è dato saperlo, dipende non solo dal giocatore ma anche dal club”.

Lukaku, parla il legale: “Aveva bisogno di tempo”

La stagione del belga è stata deludente per ragioni che vanno oltre la sua responsabilità. Ledure spiega come l’attaccante abbia pagato contrattempi fisici e la mancanza di continuità:

“Lukaku aveva bisogno di tempo, quello che non ha avuto nella stagione appena trascorsa. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma è tornato competitivo ad un grande livello. Nel corso della stagione sono successi dei contrattempi che non gli hanno permesso di trovare la condizione ideale, ma aveva solo bisogno di tempo”.

Sul rapporto con Conte, che si è deteriorato in quest’annata, e sull’arrivo di Allegri al suo posto Ledure non si esprime:

“Non so se Lukaku sia felice o meno di non trovare Conte come allenatore del Napoli. Ha un contratto con il Napoli per un’altra stagione, a lui piace stare a Napoli. Non ci è dato sapere cosa succedereà quest’estate, dipende anche dal club”.

Napoli e Conte: l’incognita dell’allenatore

Il legale sceglie prudenza, perché troppo dipende dalla situazione complessiva. La sua permanenza non è scontata, ma neppure la sua partenza. Quale futuro attende l’attaccante belga al Napoli? Ledure risponde con realismo:

“Fare previsioni non serve ora, non voglio anticipare quello che potrebbe succedere. C’è un mondiale da giocare, c’è da capire come giocherà e come sta fisicamente”.

Chiosa finale relativa anche al suo umore nel corso di quest’annata complicata, influenzato anche dalle alte aspettative frsutrate dai problemi fisici:

“Lukaku vuole vincere, aveva grandi aspettative su questa stagione. Era molto felice anche di giocare con De Bruyne, aveva l’ambizione di fare bene in Champions, ma per ragioni che non sono dipese dalla sua volontà non è andato come sperava. Ma non è stata colpa di qualcuno in particolare, bisogna guardare avanti”.

L’estate 2026 sarà decisiva per il calciomercato del Napoli e per il destino di Lukaku. Ledure chiude con una dichiarazione significativa: “La sua carriera non è finita, l’atmosfera è alle stelle ed ha tanta sete di vittoria”. Il belga vuole vincere, e il club deve decidere se costruire attorno a questa ambizione o cercare alternative.