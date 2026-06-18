Allegri al Napoli: il Milan blocca tutto, De Laurentiis infastidito. Cosa sta succedendo

Massimiliano Allegri rimane bloccato al Milan mentre De Laurentiis accumula giorni di attesa: la risoluzione del contratto del tecnico livornese non si chiude perché Cardinale pretende una firma senza buonuscita.

Allegri-Milan: lo stallo della buonuscita paralizza tutto

Il nodo non è formale ma economico. Secondo quanto rivela Il Mattino, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno impartito istruzioni rigide a Giorgio Calvelli: Allegri deve risolvere il contratto senza incassare un euro. I legali del tecnico, però, pretendono una buonuscita consistente. Lo scontro è diretto e blocca ogni movimento.

Il paradosso è evidente: un accordo con il Napoli consentirebbe al Milan un risparmio economico sulle casse rossonere. Eppure la pratica non avanza. Lo stipendio di giugno è già maturato e ogni giorno che passa complica ulteriormente la trattativa. All’interno di Milanello c’è chi interpreta questa lentezza come un dispetto implicito verso il tecnico.

Milan in caos: Amorim c’è, ma la struttura manca

Il club rossonero ha annunciato Rúben Amorim come nuovo allenatore, ma manca ancora la struttura tecnica di vertice. Il doppio arrivo di Christoph Krosche e Max Hardung è saltato per questioni di indennizzi e tempistiche. Il Milan deve ripartire da zero nella ricerca di direttore tecnico e direttore sportivo, con tutti i ritardi che questo comporta. È proprio questo caos a far scivolare indietro la pratica Allegri nel calendario.

Zlatan Ibrahimovic si trova negli Stati Uniti, impegnato tra sponsorizzazioni, apparizioni televisive e programmi: una presenza costante sui media americani che gli lascia poco margine per occuparsi delle modalità operative della risoluzione. Il risultato è un’impasse che il Milan non può permettersi oltre.

De Laurentiis spinge: il Napoli ha fretta di annunciare

Qual è la conseguenza concreta di questo stallo? Il patron azzurro accumula frustrazione e ha già contattato Paolo Scaroni per ottenere il via libera definitivo. De Laurentiis ha bisogno di annunciare il proprio allenatore e programmare la stagione, ma resta intrappolato nelle lungaggini milaniste. Il Napoli non può attendere oltre giugno: la preparazione estiva, il ritiro, gli amichevoli richiedono una certezza tecnica che ancora non arriva.

La situazione attuale non è sostenibile. Il Milan continua a produrre effetti collaterali dal vortice americano in cui è finito. Cardinale e Ibrahimovic mantengono una posizione ferma sulla buonuscita, ma il costo di questa intransigenza è un’impasse che paralizza sia i rossoneri che il Napoli. Allegri rimane sospeso tra due club e due progetti, mentre l’estate avanza e il calciomercato accelera.