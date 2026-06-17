Caso Allegri, arriva la svolta: la mossa del Milan coinvolge anche il Napoli

Massimiliano Allegri accelera verso l’addio dal Milan. Secondo quanto rivela Matteo Moretto, i contatti tra l’allenatore e la dirigenza rossonera si intensificano per chiudere la risoluzione contrattuale in tempi brevi.

Allegri-Milan: i dialoghi per la separazione consensuale

L’entourage dell’allenatore e il club rossonero proseguono con costanti negoziazioni per definire l’accordo di rescissione. Le parti lavorano senza pause alla ricerca di una soluzione che accontenti entrambe. Una volta siglata la separazione, Allegri potrà liberarsi definitivamente e divenire disponibile per il Napoli, dove rappresenta il principale candidato per la panchina della prossima stagione.

De Laurentiis ha già impostato una proposta articolata. Non è previsto lo stesso ingaggio da 5,3 milioni di euro percepiti dal Milan. Invece, il patron azzurro ha presentato un contratto triennale con compenso fissato a circa 3,5 milioni netti annui. Complessivamente, l’accordo supera i 10 milioni netti sull’intera durata, compensando la riduzione annuale con la durata estesa.

Allegri-Napoli: le cifre dell’intesa economica

Qual è lo stato reale della trattativa? Le negoziazioni rimangono in fase avanzata e una fumata bianca potrebbe arrivare a breve, qualora tutte le condizioni tecniche ed economiche vengano allineate definitivamente tra le parti. Gli sviluppi attesi già nei prossimi giorni consentiranno di chiarire i tempi dell’ufficialità.

Allegri rimane da settimane l’unico nome concreto per la panchina del Napoli in vista della prossima stagione. La liberazione dal Milan rappresenta l’ultimo ostacolo prima che il tecnico toscano possa sottoscrivere con gli azzurri. De Laurentiis ha già calcolato le risorse economiche necessarie e attende solo la conclusione dell’accordo di rescissione con il Milan per procedere all’annuncio ufficiale del nuovo allenatore del Napoli.