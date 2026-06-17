Vergara al Como? Arriva la svolta per il Napoli: ora la scelta è definitiva

Nico Paz decide di restare a Como per un’altra stagione e blocca gli scenari offensivi della società lombarda. La permanenza dell’argentino, confermata secondo la Gazzetta dello Sport, chiude gli spazi per Antonio Vergara nel calciomercato della Serie A.
Paz rimane a Como: il Real Madrid rinvia ogni decisione al 2027
La scelta del fantasista argentino stravolge i piani del Como per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Real Madrid ha deciso di lasciare Nico Paz ancora un anno in Lombardia, rinviando qualsiasi valutazione sul suo futuro. I Blancos mantengono il controllo totale della situazione: conservano il 50% sulla futura rivendita e dispongono di clausole di riacquisto che garantiscono loro il potere decisionale sul destino del giocatore.
Como: la permanenza di Paz congela l’arrivo di Vergara
Cosa significa questa scelta per Antonio Vergara? La pista verso Como si raffredda sensibilmente. Con Paz confermato in organico, la società lombarda riduce drasticamente lo spazio disponibile per altri innesti offensivi, soprattutto per profili di quella caratura. Vergara perde così un’opportunità concreta di approdare in Serie A attraverso la porta principale della Lombardia.
Il quadro tattico del Como rimane già definito in attacco con la permanenza dell’argentino. Aggiungere un altro talento offensivo di rilievo diventerebbe ridondante e comporterebbe scelte sgradevoli tra i giocatori in rosa. Per Vergara ora cambia il quadro della situazione: l’esclusione dalla pista Como apre spiragli concreti per una sua permanenza al Napoli anche sotto la guida di Massimiliano Allegri, a meno di inserimenti di altre squadre.