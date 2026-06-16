Allegri al Napoli: cosa sta succedendo con il Milan e qual è l’ostacolo

Massimiliano Allegri attende solo il via libera per raggiungere il Napoli: come rivela ‘Il Mattino’, De Laurentiis ha ottenuto garanzie dirette dal tecnico sulla risoluzione con il Milan ma manca ancora un tassello.

Allegri e il Milan: il nodo della buonuscita può essere risolto così

Il tira e molla tra l’allenatore e il club rossonero si avvia alla conclusione. Allegri ha dato la sua parola a De Laurentiis: non trascinerà la trattativa con il Milan e, se necessario, rinuncerà sia all’ultimo anno di contratto che alla buonuscita stessa.

Una mossa che accelera tutto. Il tecnico sa che l’intesa con il Napoli è ormai nota e che prolungare il braccio di ferro non conviene a nessuno. Dal lato Milan la posizione è cristallina. Secondo la dirigenza rossonera guidata da Cardinale e Ibrahimovic, Allegri non dovrebbe ricevere compensi aggiuntivi.

Il presidente Paolo Scaroni dovrà però gestire i 12 milioni di stipendi (compreso lo staff) che pesano sul bilancio rossonero qualora la risoluzione non fosse consensuale. Questa pressione economica accelera la soluzione.

De Laurentiis blindato: cosa cambia per il Napoli

Il comunicato del Milan aveva sorpreso Allegri 20 giorni fa, dopo rassicurazioni sulla permanenza. Ora il tecnico ha deciso di voltare pagina senza battaglie legali. Mentre Cardinale e Ibrahimovic sono negli Stati Uniti per l’evento Ufc alla Casa Bianca, a Milano arriva Ruben Amorim. La soluzione di Allegri per il Napoli si concretizza senza ulteriori ritardi: il tecnico firmerà quando avrà completato la risoluzione con i rossoneri, ma i tempi si riducono significativamente.