Rinnovo McTominay, la trattativa prosegue negli USA: cosa manca per la firma

Scott McTominay e il Napoli accelerano verso il rinnovo contrattuale: la trattativa prosegue anche durante il Mondiale in America, con la firma sul prolungamento fino al 2030 ormai a un passo.

McTominay e il Napoli: l’ultimo ostacolo è l’ingaggio

Il ds Manna e l’agente Colin Murdock continuano a limare i dettagli dell’accordo senza interruzioni. La distanza che separa le parti riguarda esclusivamente la cifra annuale dello stipendio, un aspetto secondario rispetto alla volontà comune di proseguire insieme. La possibilità di raggiungere l’intesa è concreta e imminente, confermata dagli incontri diretti avvenuti fino a maggio e dalle riunioni successive condotte anche a distanza.

Il contratto attuale dello scozzese, acquistato dal Manchester United nell’estate 2024 per 30 milioni, scadrebbe nel 2028. La proposta sul tavolo prevede un prolungamento biennale fino al 2030, con la possibilità di aggiungere un’opzione fino al 2031 come elemento aggiuntivo. I due anni supplementari rispecchiano la centralità di McTominay nel progetto tecnico azzurro e la volontà di consolidare un legame che ha già generato risultati straordinari.

McTominay pilastro del Napoli: i numeri della riscossa

In due stagioni azzurre, lo scozzese ha collezionato 80 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, segnando 27 gol complessivi. Nell’annata appena conclusa ha raggiunto il suo record personale con 14 reti, superando le 13 della stagione esordiale. Questi numeri testimoniano come McTominay sia diventato una colonna portante del sistema di gioco, ruolo riconosciuto sia da Conte che da Allegri, che continua a investire sulla sua centralità tattica.

La cena tra McTominay e Manna nel centro di Napoli, nello stesso ristorante dove un anno prima era stato suggellato il patto della ripartenza post-scudetto con Conte, rappresenta il segnale tangibile della volontà di entrambi di proseguire. L’agente Murdock ha effettuato almeno due visite in città da febbraio in avanti, dimostrando l’impegno costante nel definire i termini del rinnovo.

Perché McTominay non andrà via? Lo scozzese vive benissimo a Napoli, ha costruito una vita stabile con la sua famiglia in una lussuosa zona residenziale vicina al centro sportivo e ha trovato la dimensione definitiva da leader nel calcio italiano. Le soddisfazioni collettive conquistate insieme agli azzurri, dallo scudetto della stagione 2024-2025 alla Supercoppa di dicembre 2025, hanno consolidato un rapporto che travalica la pura dimensione contrattuale. L’ambiente partenopeo lo ha accolto pienamente, rispecchiando una scelta di vita consapevole.

Attualmente impegnato nel Mondiale con la Scozia, il primo della sua carriera a 29 anni, McTominay lascia che il suo agente concluda la trattativa nell’ombra. L’obiettivo è chiudere il rinnovo al rientro dagli Stati Uniti, allontanando il Real Madrid e trasformando in accordo definitivo quello che rimane un dettaglio economico facilmente risolvibile. Il Napoli e McTominay hanno già scritto capitoli importanti insieme e la volontà reciproca è proseguire questa storia fino al 2030.