McTominay, spunta il Real Madrid di Mourinho: un dettaglio del contratto fa tremare

Scott McTominay rimane al centro di mire europee importanti, ma il Napoli non ha ancora blindato il suo centrocampista con il rinnovo contrattuale. Secondo Repubblica, un’eventuale grande prestazione al Mondiale rischia di moltiplicare gli interessi dei top club.

McTominay senza rinnovo: il Napoli rischia di perderlo

Il centrocampista scozzese ha segnato 14 gol in questa stagione e rappresenta la stella indiscussa della squadra partenopea. Tuttavia, come rivela Repubblica, diverse big europee hanno già effettuato i primi sondaggi esplorativi con l’entourage del giocatore. Il Real Madrid di José Mourinho è in prima linea, seguito dal Paris Saint-Germain che potrebbe tornare a bussare in casa azzurra dopo l’affare Kvaratskhelia. Arsenal e Newcastle restano sullo sfondo, pronte a inserirsi nella corsa.

La posizione del Napoli è ferma: il club non è intenzionato a sedersi a un tavolo di negoziazione sotto gli 80 milioni di euro. Ad oggi McTominay non è ufficialmente in vendita, anzi gli è stato proposto un rinnovo con adeguamento importante. Ma l’assenza di una firma definitiva rappresenta un’apertura pericolosa in un mercato dove i prezzi lievitano rapidamente.

Mourinho e McTominay: il legame che potrebbe cambiare tutto

Il rapporto tra lo Special One e il centrocampista scozzese affonda le radici nel 2016-17 al Manchester United, quando Mourinho lo lanciò dalla panchina contro l’Arsenal e successivamente gli consegnò la maglia da titolare. McTominay dichiarò di dover tanto a Mourinho, per avergli insegnato come allenarsi, come giocare e avergli fornito umiltà.

I due si sono incrociati da avversari questa stagione in Champions League, quando il Benfica ha battuto il Napoli 2-0. Nel post-partita, Mourinho ha rivelato un retroscena significativo:

“Ho preso la maglietta di McTominay. Ha chiacchierato con me cinque minuti, è felicissimo a Napoli”.

Nel 2023, McTominay aveva confermato a Sky Sports:

“José è molto speciale per me, siamo ancora in contatto. Avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”.

Il Real Madrid prepara l’offerta: contropartite giovani sul tavolo

I blancos sarebbero disposti a mettere sul piatto profili come Brahim Diaz e Gonzalo Garcia per abbassare il prezzo complessivo dell’operazione. In casa Real Madrid, l’eventuale arrivo di McTominay potrebbe essere finanziato da una cessione eccellente: Tchouameni o Valverde potrebbero essere sacrificati in direzione Premier League.

Il PSG rappresenta un’alternativa concreta dopo l’affare Kvaratskhelia del gennaio 2025. I parigini cercano maggiore peso specifico e tecnica nel centrocampo e vedono nello scozzese la soluzione ideale. Quale offerta concreta arriverà? Dipenderà anche dalle prestazioni di McTominay al Mondiale. Un’estate complicata attende il Napoli, che nell’anno del Centenario dovrà decidere se trattenere il proprio giocatore più rappresentativo o valutare determinate avances europee.