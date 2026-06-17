Mercato Napoli, la bomba dall’Inghilterra: “Interesse per uno dei fuoriclasse della Francia”

Bradley Barcola valuta il divorzio dal Psg dopo il ruolo marginale in Champions League: il Napoli monitora l’esterno francese insieme a Manchester United, Bayern Monaco e Real Madrid.

La delusione dell’attaccante transalpino per il trattamento ricevuto nelle fasi decisive della coppa europea lo spinge a cercare una via d’uscita dalla capitale francese. Secondo Team Talk, gli azzurri figurano effettivamente tra i club che seguono con attenzione l’evoluzione della situazione, inserendosi in una corsa affollata dove non mancano colossi europei. Manchester United, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid e Atlético Madrid hanno già messo nel mirino il giocatore della nazionale francese, pronto a dare vita a una vera competizione per assicurarsi le sue prestazioni.

Barcola e la Champions: il nodo che apre il mercato

Il francese ha patito il suo ruolo periferico nelle sfide decisive della coppa dalle grandi orecchie, una situazione che lo ha spinto a riconsiderare il suo futuro a Parigi. La crescente marginalità tattica rappresenta il catalizzatore di una possibile partenza, trasformando uno dei talenti più cristallini della Ligue 1 in una pedina disponibile sul mercato. Il PSG dovrà valutare se trattenere un giocatore ormai scontento oppure negoziare una cessione che limiti le perdite economiche.

Quale sarà la cifra richiesta dal club parigino? La valutazione dipenderà dal numero di pretendenti disposti a investire. Una vera asta europea potrebbe spingere il prezzo verso l’alto, complicando l’operazione per il Napoli di fronte a competitor come il Bayern e il Real Madrid, che dispongono di risorse superiori. Gli azzurri dovranno giocare sulla carta della progettualità e del ruolo centrale che potrebbero garantire a Barcola, elementi che potrebbero fare la differenza rispetto ai grandi club.

Il Napoli nella lotta per Barcola: le chance reali

La posizione del club partenopeo in questa corsa non è marginale, pur partendo da una condizione di svantaggio rispetto ai giganti europei. Il progetto tattico del Napoli e la possibilità di garantire continuità di impiego potrebbero attrarre un giocatore desideroso di rilanciarsi dopo mesi di frustrazione parigina. La squadra azzurra ha dimostrato di sapersi muovere con efficacia sul mercato estero, acquisendo profili di qualità che poi si sono rivelati decisivi nel campionato.

Le prossime settimane chiarirà l’effettiva determinazione del PSG nel cedere Barcola (in gol all’esordio Mondiale ndr) e il prezzo fissato per la transazione. Se la richiesta dei francesi resterà contenuta, il Napoli avrà concrete possibilità di inserirsi nella trattativa e convincere l’esterno a trasferirsi in Serie A. La competizione con Inter, Manchester United e le altre big europee spingerà comunque il costo dell’operazione verso cifre significative, trasformando il dossier Barcola in uno dei fronti più infiammati del prossimo calciomercato europeo.