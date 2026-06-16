Rabiot al Napoli: Romano svela la strategia di Manna, i dettagli

Adrien Rabiot rimane nel radar del Napoli nonostante il francese militi nel Milan dalla scorsa stagione. Giovanni Manna aveva già individuato il centrocampista prima del suo trasferimento rossonero: ecco cosa può succedere ora.

Rabiot: l’interesse di Manna risale a un anno fa

Il direttore sportivo partenopeo non ha mai smesso di seguire il profilo del francese. Come rivela Fabrizio Romano:

“Manna prima che lo prendesse il Milan la scorsa estate ci stava già pensando. Il Milan non ha però ancora preso nessun tipo di decisione in uscita”.

L’apprezzamento degli azzurri per Rabiot è concreto e strutturato, non una semplice valutazione di mercato. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, il Napoli ha ricalibrato le priorità tattiche e il centrocampista francese corrisponde esattamente al profilo cercato per quella zona di campo.

Rabiot non è stato messo sul mercato e la sua permanenza a Milano rimane la soluzione più probabile, almeno per il momento. Tuttavia, l’assenza di una comunicazione ufficiale lascia aperta una piccola finestra per possibili sorprese estive.

Napoli: la strategia tattica di Allegri

L’arrivo del nuovo tecnico ha modificato le esigenze del centrocampo azzurro. Allegri richiede dinamica, fisicità e capacità di recupero palla: caratteristiche che Rabiot possiede in abbondanza.

Il francese garantisce anche esperienza internazionale, elemento che il Napoli sta valorizzando nella ricostruzione del progetto. La ricerca di equilibrio tattico passa anche dal tipo di mediano scelto e il profilo del calciatore del Milan corrisponde alle necessità del nuovo corso partenopeo.