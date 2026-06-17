Lukaku e il Napoli, spunta la verità: dalla scelta di Allegri al possibile nuovo club

Romelu Lukaku attende il verdetto di Massimiliano Allegri per il suo futuro al Napoli: secondo Il Mattino, la permanenza del centravanti belga dipenderà esclusivamente dalle valutazioni del nuovo allenatore azzurro. L’incertezza avvolge completamente la posizione dell’attaccante in casa partenopea. Le scelte definitive sul belga arriveranno solo dopo l’ufficializzazione della panchina, ma la sensazione concreta è che l’avventura a Napoli stia per concludersi. Lukaku conosce bene il tecnico bianconero e sa che la decisione finale spetterà a lui.

Lukaku: le alternative non convincono

Sul mercato circolano solo interessamenti dalla Turchia e qualche pista estera più distante, ma nessuna di queste opzioni risulta gradita al centravanti. L’attaccante preferisce attendere sviluppi concreti prima di scegliere la sua prossima destinazione, consapevole che il suo profilo merita soluzioni di livello europeo. La situazione rimane in sospeso. Allegri rappresenta la chiave di volta: il tecnico ha sempre dimostrato apprezzamento per le qualità tecniche di Lukaku e potrebbe valutare diversamente il suo ruolo nel progetto tattico del Napoli. Se confermato sulla panchina azzurra, Allegri avrà l’ultima parola sulla permanenza o la cessione del centravanti belga.

Napoli-Lukaku: lo scenario con Allegri

Una volta arrivata l’ufficialità di Allegri, il suo giudizio sarà decisivo. C’è però da tenere in conto l’esoso ingaggio del calciatore, che fa pendere l’ago della bilancia ugualmente verso un addio. La squadra attende chiarimenti anche su questo fronte: il belga rimane un’incognita nel calciomercato del Napoli, sospeso tra la permanenza e l’addio. Le prossime settimane definiranno la traiettoria di Lukaku e il suo futuro con gli azzurri.