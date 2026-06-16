Lukaku-Napoli, con Allegri cambia tutto? Lo scenario scuote l’ambiente

Romelu Lukaku potrebbe restare al Napoli con Massimiliano Allegri: secondo Di Marzio, il tecnico considera l’attaccante belga una soluzione tattica decisiva per la prossima stagione.

Lukaku: il pallino di Allegri torna d’attualità

L’arrivo di Allegri sulla panchina azzurra riapre scenari di mercato che sembravano chiusi. Il belga non è una scoperta per il nuovo allenatore: durante i giorni di valutazione della squadra partenopea, Allegri ha già inserito Lukaku tra le soluzioni tattiche che vorrebbe, insieme a Hojlund, per affrontare partite specifiche e situazioni che richiedono il suo profilo fisico e tecnico.

Di Marzio ha rivelato che l’attaccante, in campo nella recente partita del Belgio contro l’Egitto, ha dimostrato di possedere ancora quella capacità devastante quando in perfette condizioni fisiche e ha sottolineato come Lukaku rappresenti una scelta consapevole e non casuale per Allegri.

Non è una valutazione superficiale: il tecnico conosce bene il giocatore e sa come utilizzarlo all’interno di un sistema di gioco. La soluzione non esclude altre opzioni offensive, ma le integra in una strategia più ampia dove il belga mantiene un ruolo di primo piano.

Allegri e Manna, una storia già scritta alla Juventus

Il retroscena fornito da Di Marzio aggiunge peso alla situazione attuale. Allegri e Manna avevano già provato a bloccare Lukaku quando lavoravano insieme alla Juventus: era aprile, la stagione dell’Inter si avviava verso la finale di Istanbul contro il Manchester City e il belga stava vivendo un momento di tensione con i nerazzurri. In quella finestra, il tecnico e il direttore sportivo bianconero hanno provato a portarlo a Torino. L’operazione non è andata in porto, ma la volontà era chiara: Allegri ha sempre ritenuto Lukaku un giocatore di valore assoluto.

Oggi la situazione è diversa. Manna è al Napoli, Allegri pure e Lukaku è già in azzurro. Il triangolo si ricompone naturalmente, senza bisogno di negoziazioni complicate. L’intesa tattica e progettuale tra i tre elementi era stata testata anni fa: ora può trasformarsi in una continuità concreta.

Quale futuro per l’attacco del Napoli

Cosa cambia per il mercato offensivo azzurro? Se Allegri conferma Lukaku come elemento cardine, il Napoli non ha fretta di aggiungere ulteriori punte. Hojlund rimane un’alternativa valida per specifiche situazioni tattiche, ma il belga torna al centro dei piani. La gestione del peso fisico e della continuità sarà decisiva: Allegri sa come dosare i suoi attaccanti all’interno della stagione.