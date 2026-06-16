Vergara, non solo il Como: arriva un’altra offerta da 25 milioni. La decisione del Napoli

Antonio Vergara rimane incedibile per il Napoli: Roma e Atalanta hanno bussato alla porta, ma gli azzurri hanno già deciso di non cedere il talento classe 2003.

Vergara: Como e Atalanta offrono 25 milioni

Il Como e l’Atalanta hanno mosso i primi passi concreti per il giovane esterno offensivo, pronti a investire complessivamente 25 milioni di euro. La Roma ha seguito a ruota chiedendo informazioni dirette sulla disponibilità del calciatore. L’interesse di tre squadre di rilievo testimonia il salto di qualità compiuto da Vergara nelle ultime settimane, da spareggiato a protagonista del progetto azzurro.

La magia contro il Chelsea ha segnato il punto di non ritorno nella sua crescita. Prima ancora di incidere in campionato e in Coppa Italia, Vergara ha dimostrato il valore internazionale che il Napoli aveva intuito. Il gol al Maradona nella massima competizione continentale rappresenta il momento di consacrazione definitiva, quello che trasforma un prospetto in realtà consolidata.

Allegri e De Laurentiis: nessuna trattativa aperta

Quale sarà la posizione ufficiale del Napoli? Il club ha già registrato e congelato ogni sondaggio esterno. Sia Massimiliano Allegri che la dirigenza partenopea considerano Vergara un diamante grezzo destinato a crescere ancora, non un giocatore da monetizzare nel breve termine. La strategia è cristallina: nessuna partenza, semmai un rinnovo contrattuale per blindare ulteriormente la posizione del giovane talento.

Il vivaio azzurro raramente ha sfornato giocatori di questo calibro nell’era De Laurentiis. Insigne rappresenta il precedente più illustre, ma Vergara ha già superato alcuni step che il capitano ha completato solo anni dopo. La fascia sinistra offensiva del Napoli trova in lui il futuro, non una merce di scambio. Le squadre interessate dovranno cercare altrove.

Rinnovo in vista: il Napoli blinda il suo diamante

L’epilogo più probabile non è la cessione bensì il prolungamento del contratto. De Laurentiis e Allegri condividono la visione su Vergara: investire sulla continuità tattica piuttosto che incassare liquidità immediata. Il giocatore si identifica con il progetto azzurro, la tifoseria lo adora, e il rendimento in campo autorizza il club a ignorare le offerte esterne. Il Napoli ha già deciso che Vergara rimarrà a Napoli per costruire il futuro della squadra.