Allegri al Napoli: l’annuncio sull’arrivo dell’ufficialità, avete sentito?

Massimiliano Allegri si libera dal Milan entro questa settimana secondo quanto rivelato da Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’. La risoluzione contrattuale con i rossoneri rappresenta l’ultimo ostacolo prima dell’annuncio ufficiale al Napoli.
Allegri-Milan: la risoluzione in arrivo
Zazzaroni ha dichiarato a ‘Kiss Kiss Napoli’:
“Io credo che in settimana dovrebbe liberarsi, Calvelli dovrà firmare questa benedetta risoluzione. Io non so cosa sia successo al calcio italiano, che già faceva ridere ma quest’anno fa piangere. Lasciamo stare il Milan che è un caso unico, una società che al 15 giugno non ha allenatore, direttore sportivo, scout, ceo… non ha niente, il Milan!”.
E poi ha aggiunto:
“La Juve ha appena cambiato amministratore delegato, la Roma ha cambiato il direttore sportivo che non può operare fino al 1 luglio. L’altro giorno per la prima volta ho fatto un pezzo a favore di ‘Dazn’ e ‘Sky’: danno 900 milioni a questi che non sanno neanche produrre uno spettacolo”.
De Bruyne e Lukaku: Allegri li valuterà
Quale sarà la posizione di Allegri su De Bruyne e Lukaku? Secondo Zazzaroni, il tecnico valuterà entrambi i giocatori nel corso della prossima stagione. La decisione sulla loro permanenza non dipenderà esclusivamente dall’allenatore, ma anche dalla società che dovrà necessariamente abbassare il monte ingaggi.
Manna avrà il compito di snellire la rosa da questo punto di vista. Il direttore sportivo dovrà operare con intelligenza per mantenere la competitività della squadra senza compromessi sulla qualità. Alcuni piccoli sacrifici sono inevitabili, anche se il Napoli possiede una struttura complessiva comunque solida.