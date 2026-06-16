Allegri al Napoli: l’annuncio sull’arrivo dell’ufficialità, avete sentito?

Massimiliano Allegri si libera dal Milan entro questa settimana secondo quanto rivelato da Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’. La risoluzione contrattuale con i rossoneri rappresenta l’ultimo ostacolo prima dell’annuncio ufficiale al Napoli.

Zazzaroni ha dichiarato a ‘Kiss Kiss Napoli’:

“Io credo che in settimana dovrebbe liberarsi, Calvelli dovrà firmare questa benedetta risoluzione. Io non so cosa sia successo al calcio italiano, che già faceva ridere ma quest’anno fa piangere. Lasciamo stare il Milan che è un caso unico, una società che al 15 giugno non ha allenatore, direttore sportivo, scout, ceo… non ha niente, il Milan!”.