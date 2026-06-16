Napoli, rivoluzione tra i pali: grosse novità su Vicario e Kovar. Cosa trapela dal club

Uno tra Meret e Milinkovic Savic sembra destinato a dire addio: il Napoli accelera su Kovar del PSV, portiere ceco di 26 anni campione d’Olanda e ora impegnato al Mondiale.

Kovar e il progetto Napoli: la priorità rispetto a Vicario

Gli azzurri hanno identificato Matej Kovar come il profilo prioritario per la rivoluzione tra i pali. Il portiere ceco, reduce dalla vittoria dell’Eredivisie con il PSV e attualnente impegnato al Mondiale con la Repubblica Ceca, rappresenta la soluzione principale per il club partenopeo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Kovar è ritenuto il rinforzo più importante per il ruolo, in grado di affiancare Meret nel nuovo progetto tecnico.

La situazione contrattuale spinge il Napoli verso questa doppia operazione. Meret dispone di soli dodici mesi di contratto residuo, mentre Milinkovic Savic risulta in bilico nella valutazione della società. L’ex Torino rischia la cessione più dell’estremo difensore italiano, secondo le indiscrezioni che filtrano dalle stanze del club. Questa instabilità ha convinto la dirigenza azzurra a cercare soluzioni concrete sul mercato.

Vicario e il weekend a Capri: perché non è una pista concreta

Circola da giorni la voce di un contatto tra Giovanni Manna e Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham. Il giocatore ha trascorso il fine settimana a Capri insieme ad Ausilio, Chivu e l’allenatore Diego Simeone. Tuttavia, il Napoli non ritiene questa operazione percorribile al momento. Quale differenza tra i due profili? Kovar offre un costo inferiore e una disponibilità immediata, mentre Vicario comporterebbe una trattativa ben più complessa con il club londinese.

La scelta della dirigenza partenopea privilegia chiaramente la via che porta al talento ceco. Il PSV rappresenta un partner commerciale più gestibile rispetto agli Spurs, e Kovar rappresenta un investimento più sostenibile nel bilancio azzurro. La finestra di mercato estiva vedrà il Napoli concentrare i propri sforzi sulla concretizzazione di questa operazione, lasciando sullo sfondo altre alternative.

La rivoluzione tra i pali del Napoli prenderà forma intorno a Kovar. La dirigenza azzurra accelera sui contatti con il Psv per assicurarsi il portiere ceco, trasformando una stagione di transizione in una opportunità di rinforzo strutturale per il ruolo cruciale della porta nel calciomercato Napoli.