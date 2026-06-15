Portierie Napoli, nuova pista dalla Premier League: ha già giocato in Serie A

Guglielmo Vicario lascia il Tottenham e il Napoli accelera: secondo TeamTalk, i partenopei puntano al portiere italiano per rinforzare la difesa.

Vicario e il Tottenham: addio in vista dopo una stagione complicata

Il club londinese ha deciso di rivoluzionare l’organico dopo una stagione difficile, conclusa con la salvezza conquistata solo negli ultimi turni. Vicario non rientra più nei piani del Tottenham e la dirigenza gli ha comunicato la disponibilità a cederlo. L’estremo difensore italiano rappresenta una soluzione di primo livello per chi cerca un portiere esperto e affidabile nel mercato europeo.

Giovanni Manna ha inserito Vicario in cima alla lista delle priorità per il reparto arretrato. L’Inter aveva valutato l’opzione nelle scorse settimane, poi ha optato per Martinez come titolare e Provedel come alternativa, lasciando spazio ai partenopei.

Vicario portiere del Tottenham durante una partita in divisa rosa

Napoli e Juventus: la corsa si restringe intorno all’ex Empoli

La situazione interna del Napoli complica però i tempi: il contratto di Alex Meret scade tra dodici mesi e vuole ritrovare continuità dopo una stagione da comparsa, mentre Vanja Milinkovic-Savic non ha convinto tutti nel primo anno in azzurro. La Juventus rimane vigile e pronta a inserirsi qualora il Napoli tardasse a definire il quadro della propria situazione portieri.

Meret e Milinkovic-Savic rappresentano due questioni aperte che il club deve risolvere prima di chiudere per Vicario. Il primo potrebbe decidere di cercare una squadra dove giocare con continuità, il secondo potrebbe finire in lista di sbarco. Solo dopo aver chiarito questi nodi il Napoli potrà avanzare in maniera concreta per l’estremo difensore del Tottenham, che rimane comunque il profilo preferito rispetto ad altre soluzioni sul mercato.