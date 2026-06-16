Anguissa via dal Napoli? Il sostituto arriva dal Brasile: il nome e i dettagli

André-Frank Zambo Anguissa potrebbe lasciare il Napoli. Secondo ‘Il Mattino’, il centrocampista camerunense ha già preparato le valigie e il club azzurro sta valutando i sostituti. Tra i nomi nella lista spunta Araújo del Flamengo, classe 2003 che tecnicamente ricorda molto lo stesso Anguissa.

Anguissa-Napoli: la cessione si avvicina

Il centrocampista vincitore di due scudetti rappresenta una pedina importante nella rosa partenopea, ma le dinamiche di mercato stanno spingendo verso la separazione. Il club brasiliano chiede almeno 20 milioni di euro per il suo giovane talento, cifra che però potrebbe scendere considerando il contratto in scadenza di Araújo.

La situazione offre uno spiraglio concreto al Napoli per negoziare al ribasso. Il Chelsea resta vigile e potrebbe inserirsi nella trattativa, creando così una competizione che potrebbe complicare le operazioni.

Oltre ad Araújo, ‘Il Mattino’ cita anche altri profili nel mirino azzurro. Adrien Rabiot del Milan e Arne Engels del Celtic rappresentano alternative europee già note ai vertici della società. La scelta di virare verso un profilo brasiliano giovane, però, suggerisce una strategia diversa: investire su un calciatore duttile che possa crescere nel sistema di gioco partenopeo piuttosto che acquistare esperienza consolidata.

Araújo-Napoli: il profilo tattico che convince

Quale vantaggio offre il classe 2003 del Flamengo? Una versatilità mediana che consente di coprire più ruoli a centrocampo, proprio come fa Anguissa.

Araújo rappresenta un investimento sul futuro con margini di rivalutazione. La scadenza contrattuale rappresenta un’arma importante per il Napoli: il Flamengo sa che il giocatore potrebbe partire a zero fra poco e questo spinge verso una cessione che generi comunque introiti economici.