Addio Napoli, il big azzurro ha deciso: Allegri non potrà convincerlo

Anguissa comunicherà a Manna la sua scelta nei prossimi giorni: il centrocampista valuta l’addio al Napoli dopo una stagione complicata dagli infortuni e dal ruolo marginale con Conte: lo riporta l’edizione odierna de Il Roma.

Anguissa e Napoli: il ciclo si chiude dopo gli ultimi mesi difficili

Il giocatore non ha digerito le scelte tattiche dell’allenatore salentino nel finale di stagione. Rientrato dall’infortunio, Anguissa è stato impiegato con risultati deludenti, finendo poi completamente fuori dai piani. Nell’ultima partita contro l’Udinese non è stato neanche convocato. La delusione è stata tale che il centrocampista ha rifiutato il giro di campo con i compagni dopo il match, segnale inequivocabile del suo malcontento.

Due infortuni hanno compromesso la sua stagione e il suo peso tattico dentro il campo. Anguissa non è riuscito a incidere come negli anni precedenti, quando era stato determinante per gli scudetti vinti sotto Spalletti e Conte. Il cambio di allenatore potrebbe modificare lo scenario, ma la sensazione prevalente è che il giocatore consideri concluso il suo ciclo partenopeo.

Anguissa durante una partita con la maglia del Napoli

Allegri cambia tutto? Anguissa valuta le alternative turche

Con Allegri le dinamiche potrebbero invertirsi, ma il danno psicologico dei mesi precedenti resta profondo. Il mercato turco monitora con attenzione il centrocampista camerunense, pronto a offrirgli condizioni economiche molto vantaggiose. Per De Laurentiis rappresenterebbe l’opportunità di incassare risorse importanti, evitando di portare il contratto fino a giugno 2027 senza utilizzo effettivo. Per Anguissa le proposte dalla Turchia garantirebbero stipendi superiori e un ruolo centrale nel progetto tattico.

La comunicazione ufficiale al direttore sportivo Manna arriverà entro poco tempo. Se il centrocampista dovesse confermare l’intenzione di partire, il Napoli avrà il compito di trovare una soluzione di mercato che accontenti tutte le parti. Una cessione a titolo definitivo risolverebbe il problema economico e tattico, permettendo ai partenopei di reinvestire il ricavato nel rinforzo della mediana. Allegri avrà il compito di convincere Anguissa a restare, ma l’atmosfera che si respira intorno al giocatore suggerisce una scelta già orientata verso l’addio e il trasferimento in Turchia.