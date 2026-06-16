Allegri si oppone a una cessione pesante: non si muoverà da Napoli

Massimiliano Allegri ha già deciso: un big della rosa del Napoli non è sul mercato, secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, il tecnico si è imposto sul bloccarne la partenza.

Buongiorno: Allegri lo blinda come pilastro difensivo

La continuità è la scelta del nuovo allenatore azzurro. Buongiorno ha collezionato 3.149 minuti nell’ultima stagione, il dato più alto tra i difensori del reparto. Non è un numero casuale: mentre il Napoli attraversava l’emergenza difensiva, il centrale ex Torino è stato sempre presente e continuo, quinta colonna dell’organico nelle situazioni critiche.

Allegri costruisce il suo Napoli sulla solidità tattica. Il tecnico bianconero, da sempre fedele a un equilibrio tra i reparti e a una difesa impenetrabile, ha identificato in Buongiorno un alleato già formato per questa filosofia. Non serve cercarne uno nuovo: il giocatore conosce già la Serie A, ha dimostrato di reggere sotto pressione e rappresenta una base stabile su cui edificare il nuovo corso.

Nessuno scambio con la Lazio: Buongiorno resta azzurro

Svanisce così il rumors dello scambio con Mario Gila. La Lazio aveva sondato il terreno, ma Allegri non ha intenzione di smontare la difesa. La decisione è irrevocabile: Buongiorno avrà continuità di progetto. Il difensore attende Dimaro, dove incontrerà il nuovo allenatore e conoscerà i metodi che dovranno indicare la strada al Napoli 2026-27.

La seconda stagione non è stata memorabile per il reparto intero, ma Buongiorno ha mantenuto una presenza costante. Ora Allegri gli offre una nuova opportunità: quella di ripartire con un allenatore che sa come costruire solidità difensiva, elemento non negoziabile nel suo credo tattico. Il centrale avrà l’entusiasmo tipico dei nuovi inizi e la certezza di una maglia da titolare nel progetto del Napoli.