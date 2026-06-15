Gila-Napoli, arriva l’annuncio di Di Marzio: spunta una novità!

Il Napoli continua a seguire Mario Gila: occhio alle parole dell’ultim’ora di Gianluca Di Marzio.

Napoli, Di Marzio parla di Gila: le ultime

Il Napoli vuole Gila e sta continuando a spingere, tramite il lavoro di Giovanni Manna, a spingere per il trasferimento. Il ds azzurro ha incontrato Alejandro Camano, l’agente del difensore, a Milano per raggiungere un accordo sull’ingaggio.

Occhio poi perché, sempre secondo Di Marzio, la Lazio ora avrebbe aperto alla cessione e l’affare potrebbe davvero decollare nel corso di questo mercato estivo.