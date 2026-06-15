“Vuole il Napoli a tutti i costi”, grande ritorno per Allegri: sarà il suo asso nella manica

Rafa Marin ha detto no al Villarreal per tornare al Napoli. Il difensore spagnolo, dopo una stagione positiva in Liga, sceglie di giocarsi un’altra chance all’ombra del Vesuvio piuttosto che rimanere in Spagna.

Marin e il Villarreal: la porta sbattuta in faccia al club spagnolo

Il Villarreal aveva cercato in tutti i modi di trattenere il difensore ex Real Madrid. La qualificazione alla prossima Champions League rappresentava un’occasione concreta per convincerlo a restare. Ma Marin ha scelto diversamente. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo ha manifestato tutta la sua volontà di tornare al Napoli, chiudendo ogni porta a una permanenza in Spagna.

Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, la formula dell’affare fra il Napoli e il Villarreal prevedeva un diritto di riscatto vincolato anche alla volontà del calciatore, che ha scelto a chiare lettere di voler tornare a vestire i colori azzurri.

Il mercato difensivo del Napoli: Marin come soluzione interna

Qual è il valore aggiunto di questa scelta per il Napoli? Semplice: un difensore che conosce l’ambiente, che ha già affrontato la Serie A e che arriva da una stagione di continuità. Marin torna già rodato, già consapevole di cosa lo aspetta. Questo è un vantaggio concreto rispetto a un innesto completamente nuovo dal mercato estero. La difesa azzurra avrà più opzioni, più competizione interna, più possibilità tattiche. Marin avrà la chance di riscattarsi davanti a un nuovo allenatore che potrebbe sfruttare meglio le sue caratteristiche tecniche.

Il Napoli di Massimiliano Allegri avrà così un elemento già integrato nel progetto, uno che conosce i compagni e gli automatismi tattici fondamentali. Rafa Marin torna a Napoli con una missione chiara: diventare un pilastro della difesa azzurra e cancellare quella prima esperienza difficile sotto Conte. La prossima stagione dirà se questa scelta è stata quella giusta.