Allegri al Napoli, Pedullà svela la data: quando arriverà l’annuncio

Massimiliano Allegri attende la rescissione dal Milan prima di approdare al Napoli. Il tecnico toscano ha già raggiunto l’intesa con De Laurentiis, ma l’annuncio ufficiale dipende dalla chiusura della vertenza con i rossoneri.

Allegri e il Milan: lo scoglio che ritarda l’annuncio

La trattativa per portare Allegri sulla panchina azzurra procede spedita, ma un ostacolo amministrativo rallenta i tempi. Il contratto in essere con il Milan rappresenta l’ultimo nodo da sciogliere prima di rendere pubblica la firma con il Napoli. De Laurentiis ha già definito gli aspetti tecnici dell’accordo con il livornese, confermando la scelta del presidente partenopeo di affidare la squadra a un profilo d’esperienza internazionale.

Le parti stanno accelerando sulla risoluzione contrattuale. La prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva per chiudere definitivamente la pratica Milan e permettere al Napoli di ufficializzare l’arrivo del nuovo allenatore. Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, esperto di mercato,

“La prossima settimana sarà quella di Massimiliano Allegri al Napoli“.

Napoli: quando arriva l’annuncio ufficiale

Una volta risolta la questione contrattuale con il Milan, il Napoli procederà immediatamente con la comunicazione ufficiale. De Laurentiis ha già preparato il terreno e attende solo la chiusura dei dettagli burocratici per rendere nota la decisione. Il timing dell’annuncio dipende interamente dalla velocità con cui Milan e Allegri concluderanno la loro separazione.

Il tecnico toscano rappresenta la scelta più coraggiosa del presidente azzurro per rilanciare il progetto dopo una stagione di alti e bassi. L’arrivo di un allenatore di questa caratura segnala l’ambizione del club di rimanere competitivo a livello europeo e di sfidare l’egemonia dell’Inter. Nelle prossime 48-72 ore il quadro dovrebbe diventare definitivo, con l’ufficialità che potrebbe arrivare già entro il fine settimana.