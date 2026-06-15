Vlahovic-Napoli, trattativa ancora viva: spunta la mossa di Allegri

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Dusan Vlahovic in maglia Napoli EA7, ritratto con lo stadio sullo sfondo

Dusan Vlahovic finisce nel mirino del Napoli. Secondo Tuttomercatoweb, Massimiliano Allegri ha indicato l’attaccante serbo come prioritario per rinforzare l’attacco azzurro in vista della prossima stagione.

Vlahovic-Napoli: le mosse di Allegri per l’attacco

La trattativa tra il centravanti e la Juventus rimane bloccata su un punto preciso: l’ingaggio. Vlahovic chiede 8 milioni di euro netti annui, cifra che la dirigenza bianconera considera spropositata. La Juve non ha ancora chiuso le porte a un rinnovo, ma il divario economico continua a rappresentare un ostacolo concreto. Intanto, il Napoli osserva e prepara la mossa decisiva.

L’operazione mantiene caratteristiche molto vantaggiose per gli azzurri. Il cartellino arriva a costo zero, eliminando la spesa per il trasferimento. Restano però due voci significative: l’ingaggio monstre richiesto dal giocatore e il bonus alla firma che accompagna ogni sua trattativa. Allegri conosce bene Vlahovic e ritiene il suo profilo essenziale per competere subito.

Juventus e Napoli: chi alza l’offerta per il serbo

Vlahovic sceglierà sulla base dell’offerta economica più conveniente? Il giocatore non ha mai nascosto le sue pretese: vuole uno stipendio da top player europeo. Nessun club finora ha affondato il colpo in modo definitivo, neanche il Milan e il Chelsea che avevano manifestato interesse in passato. La Juventus rimane in attesa, sperando che una mediazione finale consenta il rinnovo.

Lo scenario che prende forma è quello di un’asta silenziosa. Allegri spinge il Napoli a muoversi, consapevole che l’estate rappresenta il momento giusto per colpire. La Juve non può permettersi di perdere un attaccante di questa qualità a parametro zero, ma nemmeno intende piegarsi alle richieste economiche del serbo. Il prossimo confronto tra i dirigenti bianconeri e l’entourage di Vlahovic sarà decisivo: se non ci sarà accordo entro luglio, il Napoli avrà via libera per chiudere il colpo e regalare ad Allegri il rinforzo che attende.

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