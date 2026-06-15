Gila al Napoli, si sblocca con un sacrificio: un big azzurro come contropartita

Mario Gila è un serio obiettivo del Napoli: gli azzurri offrono 15-16 milioni più bonus, ma la trattativa può prevedere l’inserimento di possibili contropartite tecniche per la Lazio.

Gila vuole il Napoli: l’offerta ufficiale della settimana

Il difensore spagnolo ha già comunicato la sua volontà di trasferimento attraverso l’agente. Come rivela il giornalista Alfredo Pedullà, il Napoli ha preannunciato un’offerta da 15-16 milioni più bonus per il cartellino del centrale laziale. La cifra rispecchia il contratto di Gila in scadenza tra un anno: una valutazione prudente rispetto al valore di mercato, ma comunque significativa per una mossa rapida. Gli azzurri intendono accelerare la chiusura dell’affare nella prossima settimana.

La Lazio tuttavia non intende scendere dalle proprie pretese. Lotito chiederà un corrispettivo superiore ai 15-16 milioni iniziali, costringendo il Napoli a cercare soluzioni alternative. L’inserimento di una contropartita tecnica diventa lo strumento per sbloccare la trattativa e trovare un accordo vantaggioso per entrambi i club.

Beukema, Marin e Lucca: le tre carte del Napoli per convincere Lotito

Sul tavolo della negoziazione finiscono tre nomi: Rafa Marin, Sam Beukema e Lorenzo Lucca. Secondo Pedullà, Beukema rappresenta il profilo più interessante per la Lazio, nonostante il costo elevato dell’investimento iniziale. L’olandese era stato acquistato dal Napoli con l’ambizione di farlo diventare un titolare fisso, ma la proposta ai biancocelesti testimonia la disponibilità a cederlo in caso di opportunità. Marin potrebbe interessare alla Lazio, anche se il Napoli preferirebbe trattenerlo. Lucca completa il terzetto delle possibilità.

La questione centrale rimane la volontà dei singoli giocatori. Non tutti accetteranno di trasferirsi alla Lazio, e questo crea una variabile difficile da prevedere. Beukema in particolare potrebbe opporsi alla cessione, considerato il ruolo riservato al suo acquisto. La prossima settimana sarà decisiva: Gila attende la conclusione della trattativa, mentre De Laurentiis e Manna cercano il compromesso definitivo con Lotito. L’inserimento della contropartita tecnica potrebbe trasformare un’operazione complicata in un affare concluso, a patto che il Napoli riesca a convincere uno dei tre candidati a vestire la maglia laziale.