Napoli, non solo Gila: pronto l’assalto a un altro titolarissimo della Lazio

Giovanni Manna accelera sulla Lazio con un doppio obiettivo di calciomercato: Mario Gila e Mattia Zaccagni rappresentano i target principali degli azzurri per rinforzare difesa e attacco.

Gila al Napoli: l’ostacolo del Real Madrid blocca tutto

Lo spagnolo Mario Gila è il primo nome sulla lista di Manna. Con l’entourage del difensore c’è già un’intesa di massima, ma la Lazio frappone un ostacolo concreto: il club biancoceleste deve versare il 50% della rivendita al Real Madrid in base agli accordi pregressi con la società spagnola. Questa clausola complica la trattativa e richiede negoziazioni complesse tra Napoli e Roma.

Il contratto di Gila scade nel 2027. La situazione non è semplice: il Napoli deve convincere la Lazio ad accettare una cifra che consenta ai biancocelesti di rispettare l’impegno con il Real Madrid. È uno scenario che richiede pazienza e dialogo diretto tra i dirigenti. Le ultime offerte del Napoli prevedono anche possibili contropartite.

Zaccagni verso il Napoli: il cartellino non spaventa

Mattia Zaccagni rappresenta l’alternativa offensiva nel piano di Manna. L’attaccante è già osservato speciale del Napoli da tempo e il suo profilo anagrafico determina un cartellino non elevato rispetto al mercato attuale. Il contratto dell’ex Verona scade nel 2029, una scadenza che non crea urgenza immediata.

La Lazio dispone di margini economici limitati e una strategia di mercato orientata al saldo zero rende questi giocatori potenzialmente cedibili. Zaccagni rappresenta una soluzione concreta per rinforzare il reparto avanzato senza investimenti eccessivi.

Calciomercato Napoli: la strategia su due fronti

Manna punta a sfruttare il momento delicato della Lazio per costruire un doppio colpo. La difesa con Gila e l’attacco con Zaccagni costituirebbero un rinforzo significativo per gli azzurri. Le prossime settimane determineranno se le trattative avanzeranno concretamente o rimarranno bloccate dagli ostacoli burocratici e contrattuali che caratterizzano questi negoziati.