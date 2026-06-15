Lucca, nuova pista in Serie A! La cifra chiesta dal Napoli

Lorenzo Lucca torna nel mirino del Bologna. L’attaccante azzurro, rientrato al Napoli dopo il prestito al Nottingham Forest, rappresenta un obiettivo concreto per gli emiliani qualora si concretizzi una partenza nel reparto offensivo.

Lucca: Bologna accelera solo se parte Castro o Dallinga

Gli osservatori rossoblù seguono il centravanti da tempo, fin dalle stagioni al Pisa. Negli ultimi giorni è stato effettuato un nuovo sondaggio esplorativo per tastare il terreno. Tuttavia, come rivela Repubblica, l’eventuale accelerazione del Bologna dipende direttamente dalle dinamiche interne: il club felsineo valuterà una proposta concreta solo se dovesse materializzarsi l’addio di Santiago Castro o Thijs Dallinga. Si tratta di una strategia legata alle necessità offensive della squadra emiliana, non di un interesse improvviso verso il giocatore azzurro.

Dal canto suo, Lucca non ha intenzione di affrettare le decisioni. L’attaccante ha scelto di attendere il confronto con Massimiliano Allegri prima di qualsiasi valutazione sul proprio futuro. Vuole comprendere lo spazio tattico che gli riserverà il nuovo tecnico del Napoli all’interno del progetto azzurro. Questa posizione rimanda ogni discorso a dopo il primo incontro con l’allenatore, posticipando di fatto qualunque mossa di mercato.

Allegri come ago della bilancia nel mercato azzurro

La figura del nuovo allenatore partenopeo si rivela determinante non solo per Lucca. Allegri diventa il punto di riferimento per molti giocatori della rosa che necessitano chiarimenti sul loro futuro tattico e sul minutaggio previsto. Il centravanti azzurro non è l’unico a cercare garanzie sulla continuità e sul ruolo all’interno dello schieramento. Questa dinamica trasforma il primo dialogo tra Allegri e i giocatori in un momento cruciale per il mercato in uscita del Napoli.

L’interesse del Bologna rimane concreto ma subordinato alle proprie necessità offensive. Se Castro o Dallinga dovessero partire, il club emiliano potrebbe rilanciare formalmente la candidatura di Lucca come sostituto. La trattativa potrebbe svilupparsi per un prestito, o addirittura a titolo definitivo, ma difficilmente per meno di 25/30 milioni di euro.

Nel frattempo, il centravanti azzurro continua a svolgere la propria valutazione interna, aspettando il verdetto di Allegri sul suo ruolo nel nuovo Napoli. Lo scenario di calciomercato per l’attacco si definirà nei prossimi giorni, quando le prime decisioni tecniche dell’allenatore inizieranno a delineare i contorni della rosa che affronterà la prossima stagione.