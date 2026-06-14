Lucca adesso può partire davvero: la trattativa può decollare

Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato. Il centravanti classe 2000 ha già attirato l’interesse concreto di Genoa e Bologna, con i rossoblù pronti a muovere i primi passi ufficiali.

Lucca: il Napoli accelera le cessioni in attacco

Gli azzurri devono alleggerire il reparto offensivo prima di pensare a nuovi innesti. La rosa di Allegri annovera già quattro, forse cinque centravanti tra cui Hojlund, Lukaku, Ambrosino e Giovane. Una situazione insostenibile che rende la partenza di Lucca non solo probabile, ma necessaria per fare spazio e generare risorse economiche.

L’ex Udinese ha vissuto un’annata complicatissima tra Napoli e il prestito al Nottingham Forest in Premier League. Una stagione difficile che spinge verso una soluzione diversa: una realtà di medie dimensioni dove ritrovare fiducia e continuità senza le pressioni di un grande club. La sensazione negli ambienti è che Lucca possa tornare competitivo in un contesto meno esigente.

Lucca in azione con il Napoli durante una partita di campionato

Bologna in pole: i contatti esplorativi già avviati

Secondo quanto rivela Tuttosport, il Bologna ha già avviato i primi contatti per Lucca nelle ultime settimane. I felsinei vedono nell’attaccante italiano una soluzione interessante per il proprio progetto tecnico, soprattutto considerando le ultime stagioni di crescita del club emiliano. L’affare potrebbe decollare rapidamente nei prossimi giorni.

Quale formula preferisce il Napoli? Il prestito emerge come opzione principale, almeno per il momento. Questa soluzione consentirebbe agli azzurri di alleggerire la massa salariale senza perdere completamente il controllo sul giocatore, mantenendo la possibilità di un riacquisto futuro se il rendimento dovesse migliorare significativamente.

Anche il Genoa segue con attenzione la situazione dopo l’arrivo di Baldanzi dalla Roma. I liguri pensano a un prestito per il centravanti, aprendo così una vera e propria concorrenza con Bologna. Nel prossimo mese le trattative per Lucca e il calciomercato del Napoli si intensificheranno notevolmente, con il Bologna che sembra attualmente in vantaggio per chiudere l’operazione.