Calciomercato Napoli, si apre una pista con l’Inter: il blocco sul rinnovo favorisce gli azzurri

Carlos Augusto rimane in stallo con l’Inter mentre il Napoli monitora la situazione dell’esterno brasiliano. Il rinnovo contrattuale non decolla e le poche garanzie di continuità alimentano valutazioni alternative.

Carlos Augusto e l’Inter: perché il rinnovo non si sblocca

L’esterno sinistro ha conquistato lo scudetto nella stagione 2025-26 ma si ritrova in una posizione precaria dal punto di vista tattico. La concorrenza di Federico Dimarco e Alessandro Bastoni limita drasticamente le sue opportunità da titolare. Questo scenario ha trasformato il rinnovo in una pratica complessa: l’Inter non muove passi concreti mentre Carlos Augusto attende segnali chiari sulla sua centralità progettuale. La mancanza di movimento ufficiale da Appiano Gentile genera incertezze che il giocatore non riesce a colmare con l’ottimo rapporto con Cristian Chivu.

La questione contrattuale rimane dunque sospesa. Nel frattempo, il brasiliano ha sempre dichiarato la volontà di restare a Milano, ma le dichiarazioni di lealtà non bastano quando lo spazio in campo si riduce progressivamente.

Napoli su Carlos Augusto: la duttilità che convince

Cosa rappresenta l’interesse azzurro? Una ricerca concreta di profili che garantiscono adattabilità tattica. Carlos Augusto può giocare da terzino sinistro in difesa a quattro, da esterno a tutta fascia oppure da braccetto in una retroguardia a tre. Questa versatilità lo rende particolarmente appetibile per progetti che necessitano flessibilità difensiva. Il Napoli, secondo quanto risulta, lo considera un’opzione seria per rinforzare la corsia sinistra e ha avviato valutazioni concrete nei giorni scorsi.

Una cessione rimane oggi poco probabile dal punto di vista dell’Inter, che difficilmente cede un giocatore protagonista dello scudetto. Tuttavia l’assenza di progressi sul rinnovo crea uno spazio negoziale che i club interessati monitora con attenzione.

Le prossime settimane determineranno la direzione definitiva. Se l’Inter confermerà il suo disinteresse al rinnovo, gli azzurri potranno accelerare i contatti con l’agente del brasiliano. Una mossa su Carlos Augusto consentirebbe al Napoli di aggiungere esperienza internazionale alla rosa e di completare la fascia sinistra con un profilo già rodato in Serie A e in competizioni europee.