Napoli, Manna sogna un colpo da 50 milioni! È la nuova stellina del calcio mondiale

Il Napoli tiene gli occhi aperti sull’eventuale cessione di Stasilav Lobotka, il cui sostituto potrebbe arrivare dalla Ligue 1. Giovanni Manna sogna un colpo clamoroso da 50 milioni di euro.

Lobotka: Allegri lo vuole incedibile

Massimiliano Allegri ha già tracciato le linee del nuovo progetto tattico. Lobotka è considerato imprescindibile per lo sviluppo del gioco che l’allenatore toscano intende implementare. Lo slovacco rappresenta il fulcro della mediana e il direttore sportivo Giovanni Manna lavora in sinergia con il tecnico e il presidente De Laurentiis per cristallizzare questa gerarchia.

La Juventus però monitora attentamente la situazione. Luciano Spalletti, grande estimatore del centrocampista, ha segnalato il profilo ai bianconeri come possibile rinforzo per la prossima stagione. De Laurentiis, tuttavia, ha già comunicato chiaramente: nessuna apertura se non di fronte a offerte clamorose e irrinunciabili dal punto di vista economico. Una posizione ferma che tutela gli interessi del club.

Bouaddi alternativa costosa: il piano B di Manna

Se Lobotka dovesse partire, secondo quanto riporta SportMediaset, Manna ha già individuato il sostituto: Ayyoub Bouaddi del Lille. Il costo rappresenta un ostacolo insormontabile per le casse azzurre. La stella marocchina viene valutata oltre i 50 milioni di euro, una cifra completamente fuori portata per qualunque società italiana in questa sessione di mercato. Proprio per questo motivo il Napoli ha scelto di mantenere saldo il regista slovacco.

In uscita dalla mediana potrebbe muoversi Zambo Anguissa, che ritiene conclusa la propria esperienza partenopea. Allegri valuterà il camerunese una volta insediato ufficialmente, ma il giocatore ha già comunicato l’intenzione di cercare una nuova destinazione. Parallelamente, Manna prosegue i contatti per Adrien Rabiot, profilo che potrebbe completare il centrocampo azzurro con caratteristiche diverse da quelle di Lobotka.

La strategia di Napoli e Allegri è cristallina: costruire la mediana attorno al regista slovacco, blindarlo dalla concorrenza esterna, e accettare solo offerte economiche monstre da club di primissimo livello. Bouaddi rimane un’opzione di mercato teorica, possibile solo nel caso di una cessione.