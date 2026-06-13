Napoli, si lavora a due nomi in uscita: Allegri ha già preso una decisione

Romelu Lukaku rimane sul mercato nonostante il contratto che lo lega al Napoli. La permanenza dell’attaccante belga non è scontata e la dirigenza azzurra lavora per trovare una soluzione di mercato.

Lukaku: il Napoli vuole ridimensionare l’investimento

Secondo quanto rivela Sportitalia tramite il giornalista Alfredo Pedullà, la situazione di Lukaku è ancora completamente aperta. Non esiste alcun piano del Napoli per tenerlo azzurro. Il belga ha un ingaggio pesantissimo e il rischio di arrivare a scadenza senza valorizzare l’investimento rappresenta un danno concreto per le casse partenopee.

Il Napoli non ha fretta, ma la ricerca di una soluzione con il gradimento del giocatore è già in corso. L’obiettivo è chiaro: incassare. Nessun club al momento ha mosso passi ufficiali, ma il mercato è ancora in fase embrionale e le dinamiche potranno cambiare rapidamente. Il belga rimane una pedina da piazzare, non un incedibile.

Romelu Lukaku in azione con la maglia del Napoli

Anguissa: il Napoli attende, Allegri guarda Rabiot

La situazione del centrocampista camerunese è meno urgente rispetto a quella di Lukaku. Anguissa non rappresenta una priorità di mercato per la dirigenza partenopea, che non ha particolari pressioni per una cessione. Tutto dipenderà dalle volontà del giocatore e da eventuali offerte concrete che arriveranno nei prossimi mesi.

Nel caso in cui Anguissa dovesse partire, Allegri avrebbe già individuato il sostituto ideale in Adrien Rabiot. Il tecnico vede nel francese la soluzione perfetta per il centrocampo del Napoli, che ha già dato disponibilità al trasferimento.