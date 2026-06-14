Mercato Napoli, nuovo nome in pole come vice Di Lorenzo: affare in Serie A

Brooke Norton-Cuffy del Genoa è entrato prepotentemente nella corsa per il terzino destro del Napoli, scalzando Khalaili e Dodo dalle priorità di Manna.

Norton-Cuffy: il Genoa apre alla cessione

Giovanni Manna ha allargato il ventaglio d’opzioni per la fascia destra. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il difensore genoano è diventato il profilo principale nella lista del ds partenopeo, proprio perché il Genoa lo considera il gioiellino da monetizzare in questa sessione estiva. Il club ligure ha lasciato intendere che con un’offerta congrua, Norton-Cuffy può partire. Il Napoli ha già avviato i contatti esplorativi per sondare la disponibilità sia del giocatore che della società.

La situazione di Khalaili rimane bloccata. C’è accordo sullo stipendio con il difensore, ma l’Union Saint-Gilloise continua a chiedere cifre elevate e non scende dalle sue pretese. Dodo della Fiorentina resta sullo sfondo, un’alternativa che il club azzurro valuta ancora.

Norton-Cuffy sfida Spinazzola durante il match di Serie A

Manna accelera: qual è il profilo ideale?

Cosa differenzia Norton-Cuffy dagli altri candidati? La disponibilità del Genoa a cedere il giocatore e il fatto che non ci sono ostacoli burocratici come nel caso di Khalaili. Il difensore è giovane, in vetrina e rappresenta una soluzione che il Napoli può chiudere nei tempi brevi, senza trattative infinite con intermediari o società estere restie a scendere a compromessi.

L’identikit è tracciato: un terzino destro giovane e duttile per affiancare Di Lorenzo. I prossimi giorni saranno decisivi. Manna condurrà le trattative in parallelo, ma la scelta finale dovrebbe arrivare senza dilazioni eccessive. Norton-Cuffy ha il vantaggio di muoversi in Serie A, conosce già il campionato e il Genoa non pone ostacoli insormontabili. Khalaili rimane un’opzione solo se l’Union Saint-Gilloise abbassa le pretese economiche. Per il Napoli, il mercato del terzino destro si giocherà tra questi profili nei prossimi giorni, con Norton-Cuffy ora in pole position.