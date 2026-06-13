Napoli, spunta un nuovo candidato per la fascia destra: gioca in Serie A!

Khalaili, Dodò e Norton-Cuffy: il Napoli accelera sulla ricerca del terzino destro con tre profili concreti in valutazione, secondo quanto rivela il Corriere del Mezzogiorno.

Khalaili: l’accordo con il giocatore c’è già

Il profilo più avanzato è quello di Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise. Come evidenzia il quotidiano, l’accordo di massima con l’israeliano è stato già raggiunto, ma il club belga chiede una cifra importante: 25 milioni di euro. Gli azzurri stanno monitorando da tempo il ventunenne, consapevoli della sua disponibilità a trasferirsi in Serie A. La valutazione del club vallone rimane il principale ostacolo da superare nelle prossime settimane.

La situazione contrattuale dei concorrenti cambia completamente il quadro. Dodò della Fiorentina ha solo un altro anno di contratto, una circostanza che faciliterebbe eventuali trattative. Norton-Cuffy del Genoa rappresenta invece una soluzione alternativa con dinamiche di mercato ancora più variabili. Il Napoli preferisce valutare tutte le opzioni prima di decidere il profilo definitivo.

Spinazzola e Norton-Cuffy a contrasto durante la partita

Norton-Cuffy: lo scenario Lucca come possibile leva

Brooke Norton-Cuffy potrebbe diventare un’opportunità concreta, specialmente grazie a una possibile contropartita. Il Genoa non dispiacerebbe l’attaccante Lucca, tornato al Napoli dopo l’esperienza poco felice con il Nottingham Forest. Una soluzione di scambio potrebbe sbloccare la trattativa e ridurre il costo complessivo dell’operazione.

La strategia del club partenopeo ruota intorno a tre assi distinti: il colpo internazionale con Khalaili, l’opportunità contrattuale con Dodò, la soluzione tattica tra Norton-Cuffy e Lucca. Nessuna decisione è ancora stata presa definitivamente. Il Napoli continuerà a monitorare il mercato fino a quando non troverà la soluzione più conveniente per il terzino destro, mantenendo aperte tutte le piste di calciomercato contemporaneamente.