Gila al Napoli, arriva la prima offerta degli azzurri! La cifra proposta alla Lazio

Mario Gila divide Napoli e Lazio su una cifra che blocca tutto: gli azzurri hanno avanzato la prima offerta nei confronti del club biancoceleste, ma c’è ancora una minima distanza

Gila: la valutazione gonfiata dalla Lazio

Come rivela Repubblica, la distanza tra domanda e offerta non è casuale. La Lazio ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro, cifra che supera il valore reale del giocatore. Il motivo è concreto: il club capitolino deve corrispondere al Real Madrid una percentuale importante del ricavato dalla cessione. Lotito scarica così parte del costo sulle spalle del compratore. Il Napoli ha risposto con una proposta di 25 milioni, mantenendo una posizione ragionevole ma insufficiente per soddisfare le pretese laziali.

Gila rappresenta un obiettivo prioritario per la difesa partenopea. Il difensore spagnolo è un centrale di qualità internazionale, capace di giocare in una linea a quattro con affidabilità. La Lazio non intende cederlo facilmente: Lotito ha costruito un muro attorno al suo cartellino, consapevole che il Napoli rappresenta una delle poche squadre disposte a investire su questo profilo.

Napoli-Lazio: il compromesso che non arriva

La trattativa può sbloccarsi? Il Napoli deve decidere se alzare l’offerta di altri 5 milioni per chiudere, oppure attendere che la pressione del calciatore convinca la Lazio a scendere. Gila avrebbe manifestato interesse verso il trasferimento in azzurro, elemento che potrebbe accelerare i tempi se il club capitolino percepisce il rischio di perderlo a parametri ancora più bassi.

La situazione per il calciomercato del Napoli rimane in sospeso. Gli azzurri hanno tracciato una linea: 25 milioni è la cifra massima per Gila. La Lazio invece non scende sotto i 30, proteggendo così i propri obblighi verso il Real Madrid. Il prossimo step dipenderà da chi farà il primo movimento: se il difensore spagnolo eserciterà pressione interna sulla società biancoceleste, oppure se il Napoli deciderà di stanziare risorse aggiuntive per accelerare la chiusura della trattativa.